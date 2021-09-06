聯準會定調後，美股持強而上，縱然台股成交量能萎縮，仍將有助於延續反彈攻勢，操作上除了留意法人布局方向外，具量能加持的人氣股，仍是短期操作的重要指標。

一年一度的傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會，美國聯準會主席鮑威爾發表偏向鴿派演說，如預期般支持今年內開始縮減購債，不過並未提及時間以及步調，然而也強調縮減購債並不代表是針對升息時間發出直接訊號，在勞動市場依舊萎靡與疫情仍持續之下，過早緊縮政策將傷害經濟，並再次重申通膨應屬暫時性。

台股強勢反彈

鮑威爾的言論讓美國四大指數吃下定心丸，其中，S&P 500指數再創歷史新高，順利突破四五○○點，代表科技類股的Nasdaq同樣創高，且站穩在一五○○○點之上，費城半導體亦過高、道瓊指數在高檔震盪，歐洲股市則持穩於高檔以上格局，亞洲股市雖相對弱，不過台灣加權指數已相對領先反彈到季線之上。

回顧台股表現，七月中創歷史新高一八○三四點後，展開兩階段回檔，年內第二度跌破半年線，第一段下跌一一四一點、第二段一三九五點，八月下旬展開彈升，日量雖萎縮至四○○○億元之下，甚至低於三○○○億元，不過龍頭台積電站回六○○元，搭配金融指數領先過高，加權指數反彈已逾千點。

加權指數突破頸線與季線反壓，順勢化解小型頭肩頂疑慮，成交量能仍委靡不彰，對反彈時間與廣度或將帶來影響。美元指數底部成形，聯準會態度也相當明確，對應新台幣匯率則尚未見到顯著變化，顯示縱然外資持續賣超台股，不過市場資金依舊相當充沛，另一面看，量縮也代表資金相對謹慎而不躁進。

本波彈升突破前波修正中值的一七一四一點，顯示力道不弱，技術指標仍有助彈升，若量能略增溫將更利短多表現。反彈過程中，外資由賣轉買，且對權值股尤其金融股買盤力道擴大，加上陸續減碼期貨空單，從三萬逾口降至二萬口附近，有效減輕指數壓力，融資餘額則由近三千億元降至二七○○億元之下。

金融股領先突破

美國是全球股市龍頭無庸置疑，在美股持穩創高的背景下，相對而言，國際主要股市除了中國之外，理應不容易出現獨自弱勢走勢，尤其台股與費城半導體指數具高度連動性；再者，占權重逾二八％的龍頭台積電，調升晶圓代工報價為股價帶來正向反應，傳產權值股表現雖停滯，然金融類股接棒演出。

金融指數今年漲幅約二五％優於指數表現，近日包含華南金、玉山金、台新金領先過高，富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、新光金、永豐金、中信金與第一金逐漸填權息，穩定息利、獲利佳與預期升息為股價強勢主因。

成交量能萎縮，除了外在國際政經局勢影響外，台灣今年最流行的水手日常暫告一段落也是原因之一，航運類股尤其貨櫃三雄，股價大漲過與修正後，市場對未來營運展望看法分歧，加上籌碼凌亂而進入整理。另外，政府當沖新制正式於八月二十七日上路，依沖占比超過六成為指標，將會延長處置分盤時間。

整體成交量能偏低，科技類股重返主流、占比回升至五成以上，航運股雖有退燒跡象，然占比依舊約當兩成。在國際股市沒有大幅變動的前提下，短線操作偏向選股不選市，基本面展望佳本質不變，搭配技術與籌碼面擇優操作，尤其可留意部分成交量能放大個股，人氣股依舊是指標，盤面投資與投機並存。

縱然獲利大爆表，然貨櫃航運近期股價仍頗受壓抑，修正後量縮整理、未隨指數腳步而彈升，基本面展望依舊是好的，然技術面與籌碼面仍未進入攻擊架構，反倒是原先扮演跟隨者的散裝航運，同樣面臨塞港、船舶周轉率下降等問題，運價上揚帶動波羅的海指數（ＢＤＩ）攻上十一年來新高，股價紛紛上漲，但基本面亦有雜音。

塞貨亦擴散到空運，中國機場禁止過夜令，加上檢疫措施拉長時間，台灣還有越南豬肉驗出非洲豬瘟的走私問題，都是短期造成空運貨量大幅提升因素，而長期則有香港於國際地位改變，透過台灣中轉機率因此提高，除有利航空公司營運外，可留意擁有台灣唯一自貿港區的遠雄港，營運將華麗轉身。

留意投信認養股

台灣北部空運倉棧管理原有四家業者，其中永儲因航空城計畫將於年底前結束營運，而華儲與榮儲則以配合自家航空為主，遠雄港可望承接大多數永儲處理貨量，加上八月起因Ｘ光機加收每公斤二元費用，與完整認列星宇航空承租租金，上半年營益率已提升至四成以上，法人預估今年ＥＰＳ有機會挑戰三元。

明年將是遠雄港脫胎換骨的一年，原本僅有加值園區Ａ、Ｂ棟，於二○一九年起興建Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ棟，預計二二年下半年加入營運，目前招租已過半，由於多屬為客戶量身打造，對租戶附加價值較高，租金預估將較Ａ、Ｂ棟多約五成；另外，貨運站二期共一四五○○坪也將同步完工，預估獲利可望較今年成長超過五成。

盤面主流四散，以個股表現機會較大，可留意法人布局動向，外資以權值股為主，聯電為最大宗，此外，金融股占了半邊天，而在投信方面，買超以中型電子股為主，欣銓、強茂與新唐為前三大買超標的，此外，欣興、合晶、同欣電等亦受到青睞。

ＰＣＢ載板三強仍是電子股的焦點之一，欣興於法說會表示需求暢旺，以ＡＢＦ最強、ＢＴ亦佳，ＨＤＩ進入旺季，載板與ＨＤＩ都將陸續有新產能持續開出，且至二○二五年之前的載板產能都已分配完畢，營運績效今年至明年慢慢變好，二三年後效益更顯著，可同時留意旗下興櫃的旭德，股價領先突破新高。

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(時報資訊)

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