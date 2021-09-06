西非國家幾內亞疑似爆發軍事政變。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）予以譴責，並呼籲聲稱已奪權的
叛亂分子釋放被拘捕的總統顧德（Alpha Conde）。
法新社報導，古特瑞斯在推特發文說：「我本人密切關注幾內亞情勢，我強烈譴責任何藉由武力奪取政權的行徑，並呼籲立即釋放總統顧德。」
軍方叛亂分子5日在發給法新社的一段影片中表示，他們已拘捕現年83歲的顧德，並解散政府。
與此同時，顧德政府也發布聲明稱，特種部隊對總統府的攻勢已遭「擊退」。因此政變是否成功，情況尚未明朗。（譯者：曹宇帆）1100906
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