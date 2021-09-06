行政院釋出利多，軍公教明年可望調薪3％，政府也期望可以帶動民間企業跟進、拉抬內需消費；人資專家楊宗斌表示，景氣外熱內冷，出口、外銷暢旺，但與內需消費攸關的餐飲、住宿、休閒都受疫情衝擊，明年加薪恐呈「兩極化」。

政府期望帶頭，讓民間企業加入加薪行列，人資專家認為，疫情紛擾下，經濟大環境不佳，這次政府領軍的效果恐怕不會太好；政大勞工研究所教授成之約分析，企業對股東負責，加薪取決於今年盈餘狀況，若獲利能力佳，才有機會跟進政府加薪。

據主計總處統計，6月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2625元，受全台三級警戒影響，月減0.5％、年增0.94％，總薪資平均為5萬1288元，年增1.75％；其中，餐飲、住宿服務業是較多以工時計算的產業，導致整體工時員工經常性薪資1萬8051元，月減3.43％、年減5.96％。

Delta病毒兵臨城下；成之約認為，企業看待明年加薪將顯得「保守」，加薪也等於勞保、勞退、健保等法定福利的成本墊高；對於獲利能力較佳的民間企業，成之約認為，企業寧可多發放獎金、年終等，也不願意承諾加發月薪；簡言之，總薪資增加的幅度會比經常性薪資增幅來得顯著。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，目前消費者物價指數年增率約在1.7％至1.8％間，雖未達到2％，不過，許多國際預測單位多認為明年各界應注意通膨問題，這也意味若物價漲，薪資不漲，將導致民眾購買力下降。外界建議受疫情衝擊行業也調薪，但由政府給予補貼、紓困，對此，辛炳隆強調，為避免以後業界都要求比照辦理，政府應設定符合一定標準才適用。

楊宗斌指出，三級警戒影響大，有13.8％企業第3季之前有考慮實施裁員計畫，17％企業有考慮實施減薪計畫，若真裁員，影響最大的依序為基層員工、基層主管；企業減班休息也影響員工薪資，高達7成受訪勞工感受到生活有財務壓力，對有財務壓力的勞工來說，平均每月財務缺口達7400元。

(時報資訊)