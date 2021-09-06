被視為亞洲年度CSR指標的「亞洲企業社會責任獎（AREA）」日前揭曉，台泥首創建置的「混凝土履歷制度」，榮獲其2021「綠色領導獎（Green Leadership）」肯定。

台泥董事長張安平說，水泥和混凝土是全世界最普遍的建築材料，獲獎的台泥預拌混凝土履歷制度，是結合低碳、安全與創新三大特色，致力開發友善環境、對客戶負責任的永續產品。

9月2日舉行的AREA頒獎典禮採線上舉行，台泥資深副總黃健強代表受獎。他表示：「預拌混凝土是台泥的本業之一」。全台製品廠已取得ISO 14001環境管理、ISO 45001職安管理認證、TCRI產品履歷驗證證書，能提升產品履歷制度公信力。

比照食品安全等級，台泥混凝土的六大原料均通過第三方驗證，完整揭露成分與配比資料。客戶掃瞄QR Code，便可即時掌握混凝土最新檢驗報告及工程進度。此產品履歷制度在獲客戶好評下，再與財團法人台灣營建研究院（TCRI）合作，導入數位治理工具、AI智能演算法，對產品品質進行變異分析。並由TCRI對各廠每月原料、出貨內容進行等級評鑑，使客戶可具體掌握混凝土品質變化趨勢。

碳排放管理上，台泥2019年建置台灣水泥產品類別標準(PCR)，2020年取得台灣首張水泥產品碳標籤，並持續自主碳盤查與減碳，預計今年下半年取得減碳標籤。

製品廠則陸續設立太陽能發電，實行綠色採購，規畫導入台泥研發的AI減碳管理系統。台泥研究室也擴大編制，投入逾億元預算打造TAF認證的混凝土專業實驗室，完工後可每月進行原物料與混凝土產品檢驗。

台泥企業團今年邁進75年，2020年與全世界水泥及混凝土協會GCCA共同承諾，在2050年混凝土邁向碳中和目標，並負責提供台灣水泥產業未來30年脫碳策略與可能路徑，善盡社會責任。

(時報資訊)

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