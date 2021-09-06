全球投資市場歷經近3年來多空因素淬煉，理柏資訊統計台灣核備的境外所有債券型基金（不含可轉債基金），績效排名居第一的是富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金，以36.80％漲幅領先；今年全球面臨通膨率上升、擔心聯準會提早退場、疫情衝擊等利空衝擊，該基金以6.31％報酬率勝出。

理財專家分析，波灣債市脫穎而出表現，主要有四項獨特優勢；首先，波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區；其次，放眼全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時，波灣政府卻仍嚴守傳統的財政撙節政策；第三，波灣國家積極進行經濟結構改革，欲降低對能源的依賴，產業朝多元化發展；第四個優勢是，全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度，潛藏許多價值被低估的機會。

全球經濟復甦及通膨壓力升溫下，資產管理業者建議，債券產品的選擇應有抗通膨、或可受惠通膨的元素，例如通膨與石油價格通常為正向連動，產油的波灣政府即可因高油價而有財政收入的進帳。

值得留意的是，波灣國家正積極進行經濟結構改革，發展資本市場，能源以外的商機也應運而生，提供投資人美元計價高品質債市的多元投資機會。

波灣是新興市場債的新生力軍，截至2020年底占新興市場主權債、企業債指數的權重分別提高至2成、1成，然而全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態，意謂未來還有很大的資金流入空間。

富坦波灣富裕債券基金為居於杜拜專研投資在波灣北非債券的經理團隊所操盤，可在地掌握該區經濟發展脈動和投資機會。現階段主要配置於美元計價債券為多，於主權債及相關機構債的部位高於企業債。

(時報資訊)