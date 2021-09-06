阿根廷足球巨星梅西8月被「巴黎聖日耳曼隊PSG」以高價簽約，巴黎聖日耳曼隊的幕後老闆就是卡達政府，其於2011年藉由卡達主權財富基金所買入；繼美國、前蘇聯、印度和歐洲太空總署，阿拉伯聯合大公國為全球第5個成功探測火星的國家，從太空競賽展現阿聯的國家實力。

富蘭克林坦伯頓基金集團領先深耕少有投資機構留意的波灣債市，旗下富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金乃全球極少數布局以波灣債市為主的債券基金，且為國內唯一可直接參與該區富裕成長機會的基金。

基金規模增加率 排前10大

該基金經理團隊辦公室即座落在阿聯的杜拜，經理人莫海迪．柯弗於波灣北非債券市場的投資經驗長達25年，堪稱該區教父級的基金經理人。

富坦波灣富裕債基金短中長期績效優異，由境外基金資訊觀測站，已同時登上7月境外固定收益型基金的國內投資人持有金額增加比率，以及基金規模增加比率前10大名單中，顯示其於國內外的投資熱度正持續增加。

根據美國全球金融雜誌網站今年統計的全球194個國家富裕排名，波灣國家合作理事會（GCC）六個成員國：卡達富裕程度居全球第4名、阿拉伯聯合大公國居第11名、沙烏地阿拉伯居25名；科威特、阿曼和巴林三國也都在富裕排名前50名內。

能源再生 創長期投資題材

波灣地底下蘊含豐富石油，造就這個地區的富裕背景；不過，波灣政府已體認到不能再高度仰賴能源收入，相繼推出各項願景計畫，諸如能源再生、資源永續革命等。

例如，落腳在阿布達比的世界規模第一之太陽能發電分階段啟用、沙迦的最大垃圾轉化能源計畫；以及沙國新未來城Neom城市計畫中，將打造零碳排放的智慧城市The Line等，展現對維護永續環境的決心，突顯在富裕靠山下，有更多本錢創造長期關注與投資的題材。

經濟改革 打開國際能見度

其中，最關鍵的便是沙國依據願景2030經濟改革計畫，2016年開始於國際市場定期發行債券，期以發展資本市場；快速成長的波灣債市於2019年被摩根大通證券納入旗下所編製的新興市場債指數中，打開波灣債市的國際能見度。

根據第一阿布達比銀行統計，波灣債市今年上半年的發債量占整體新興債市的17％，強勢貨幣計價債券規模累積至5360億美元，其中約75％債券的信用評級至少為A-級，突顯整個區域債券的信用品質優良。

(時報資訊)