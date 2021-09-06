全球投資浪潮邁向永續零碳排的使命，企業如何讓永續計劃與利益共存，是目前市場上評估ESG投資是否為「真綠」重要因素。凱基投信舉出兩個真綠案例，其一，半導體龍頭台積電，今年4月宣布打造綠色供應鏈，供應商「減碳績效」及「碳足跡」將為採購時評估指標，未來要成為其合作廠商，不僅要提供良好設備與材料，也需要達成減碳要求。

其二，全球最大飲料品牌之一「可口可樂」在墨西哥的經銷商及裝瓶商（Coca-Cola FEMSA），不僅是墨西哥最大連鎖超商集團FEMSA的子公司，其追求生產過程降低碳排放、採納可再生能源，並重視汙水處理等的減碳計畫，更取得SBTi認證，吸引投資市場目光。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，綠色轉型是當今產業前進趨勢，除企業採納綠色供應鏈外，舉凡擴大使用再生能源、生產過程降低碳排放，或是與風電業者合作建立離岸風場等，均可提升企業永續發展的價值，此外，企業透過發行綠色債券，將募集資金用於綠建築、環保相關等資本支出，不僅有助邁向減碳計畫，更可望增添企債綠債的投資能見度。

隨著Fed準備縮減購債消息釋出，市場投資情緒謹慎，但是對大部分投資人來說，善用資產配置是決定長期報酬表現的關鍵。劉書銘提出，當寬鬆政策的收緊時，將會讓風險性資產波動度上升，尤其股市的波動度往往較債市更為劇烈，此時建議持有一定比例的債券部位，將有利平衡投資組合的波動風險，亦可望持續累積收益機會。

劉書銘分析，隨著全球也進入通膨升溫環境，反映總體經濟已獲改善，過往經驗顯示，這對新興企業債的負面影響有限；過去無論通膨走勢，新興企業債滾動一年的正報酬機率旗鼓相當，均可望逾八成，顯示新興企業債適合納入長線資產配置中，有助追求較寬廣的收益空間。隨著時序進入第四季，考量新興國家的疫苗接種率提升、消費旺季來臨之際，有望提供新興市場彈升，挹注新興企業債行情走俏。

(時報資訊)

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