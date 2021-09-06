近期有兩個事件影響債券市場，即8月27日傑克森霍爾年會及中國最近宣布的「共同富裕」事件。

使房地產價格更負擔得起是中國政府共同富裕的主軸，中國政府於2020年10月對地產開發商施行三條紅線政策以強迫它們降低槓桿並為房地產市場降溫。當中國房地產公司再融資能力不斷地被抑制，一些中國房地產公司將倒閉或進入困境，2021年已有三家中國房地產發債公司違約，因中國房地產高收益債占亞洲高收益債市比例為35％，導致亞高收今年以來下跌0.38％，表現落後於美國高收益債和全球高收益債。

我們觀察到亞洲高收益債券市場近期有兩個正面的跡象。首先，大多數中國房地產公司的重點已經從強調增長和盈利能力，轉變為強調去槓桿和改善資產負債表。許多中國房地產公司的信用基本面迅速改善（截至2021年6月只有4家房地產公司突破了三條紅線，相對在2020年底則為13家）。其次，亞洲高收益債殖利率已達8％以上，相對於美高收以及全高收（殖利率分別為3.9％率為4.3％），利差已達歷史最大水平。事實上，過去14年亞洲高收益債殖利率超過8％只發生過5次，且每次都能回到6.5～7.5％ 。

根據以往數據，亞洲高收益率達到8～8.5％時的未來12個月收益率平均為12.4％。因此，我們認為未來1～2年亞洲高收益信用市場將成為全球固定收益市場的領頭羊。

鮑爾上周五在傑克遜霍爾年會發表鴿派演說，暗示可能會縮減量化寬鬆，但沒有給出具體的時間表和規模，也完全排除在可預見的未來升息的可能性。非常重要的一點是，鮑爾表示政策制定者不應通過收緊貨幣政策來抵消暫時增加的通膨壓力，因為升息效果具一年或更長時間延遲性，緊縮貨幣政策效果要在通膨觸頂並開始減緩後許久才會出現。不合時宜的緊縮措施將減緩招聘和其他經濟活動，最終將壓低通膨。

展望未來，聯準會貨幣政策將是美債殖利率的主要推手，美國新冠肺炎住院率及重症患者自2021年一月起逐漸增加到近期的高峰，將影響2021年下半年經濟成長，因此，我們認為聯準會不可能於2021年升息，此外，聯準會也不確定減碼購債（QE）的金額及執行的時間表，鮑威爾僅含糊地表示某種型式的縮減購債將於2021年底前開始。因此，近期貨幣政策將維持寬鬆，十年期美債殖利率不太可能高於3月底的1.74％，未來3～6個月可能維持在1.5％以下。鴿派聯準會有助債券市場表現，且可持續吸引追求收益的投資人。

在高收益債方面，我們看好亞高收（殖利率8.1％）及新興公司債（殖利率5.29％），因投資價值較高，同時看好美高收（殖利率3.87％），因美國未來12～18個月約2億美元的高收益債信用評將等將被調升至投資等級債；至於投資等級債，看好亞洲及新興市場投資級債，因為亞洲及新興投資級債是美國聯準會寬鬆政策的主要受惠者。

(時報資訊)