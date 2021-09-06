大陸近期系列監管政策，陸續針對醫藥、地產、教育、網路科技等類股整頓，相關標的急跌修正後陸續反彈。法人表示，陸監管政策朝向共同富裕的目標推進，有助大陸長線財富結構調整，目前全球貨幣環境仍處寬鬆，陸股歷經激烈修正後，再大跌的機率降低，目前整體大中華市場仍處相對低檔，建議採取定期定額策略布局大中華基金。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎說明，2021年對於大中華市場主要的影響來自，中美貿易局面的變化、總體經濟的下行，及第三季監管政策的執行等，以近期政策面的影響評估，長期對於縮小貧富差距的環境是好的，但在短線則造成股市較大的動盪，同時也提供投資人低檔進場的機會。

盧正穎指出，大陸「共同富裕」目標並不是非自願的重新分配人們現有的財富，與過往的共產主義並不相同，大陸政府喊出「第三次財富重分配」，也帶動企業自願性捐贈，如騰訊啟動的「共同富裕專項計劃」，宣布出資500億元人民幣扶助低收入者，預料大陸政府會將由經濟成長轉向經濟分配，並且透過加強監管來反制大型企業壟斷市場的財富不均。

監管風波再度讓投資人意識到「政策風險」與「政策紅利」是投資大陸最重要考量，從大陸長期的科技發展和經濟成長重點項目觀察，投資大陸的長期主題包括：半導體、新能源、電動車產業鏈等，這些都不是一年、兩年的題材，而是五年、十年以上的重要投資焦點；此外，監管所造成的新經濟題材修正壓力，但這些都還是整體環境消費的主流，修正達一定幅度後，仍是長線資金追蹤的重點。

今年以來大中華基金表現領先族群仍有5％以上的正報酬表現，大中華不少短、中、長期績效亮眼基金，法人指出，大陸十四五政策大力扶植如：新能源、電動車、碳中和等題材，持續受惠於政策利多，是現階段基金配置重點，研判在未來3～6個月，市場逐漸消化政策面干擾因素，大中華股市成長可期，建議把握股價低檔定期定額長線投資。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，大陸近期接連針對補教業、遊戲業、科技巨頭，加大監管力度，雖然政策考量是為了社會、市場的長遠發展，然而，對於資本市場來說，卻充滿震撼。

(時報資訊)

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