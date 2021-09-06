大陸加大監管力度監管互聯網、補教，遊戲產業，衝擊相關股重挫，使中國基金績效明顯回吐，但是對於陸股以及中國基金後市，看好者大有人在，法人表示，投資陸股在「選股」，尤其是官方以及政策大力扶植產業股，前景依然被看好。

因大陸官方大力監管，使不少相關類股紛紛中箭，台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，正因如互聯網、補教，遊戲產業等相關個股大跌，促使資金湧向十四五政策大力支持的產業如電動車、半導體、節淨能源等，相關ETF大漲3～4成以上。

從近日大陸出台的政策來看，大陸官方正在推動再生能源行業發展，並強化了多項電動車新型儲能的推廣應用法規，法人指出，上海市政府在今年8月與寧德時代簽署戰略合作框架協議，雙方將在新能源領域全面深化合作。這說明了大陸將發展新能源車的企圖心，成為實現碳中和政策目標的重要踏腳石，因此，投資陸股應布局這些政策受惠股才是獲利關鍵。

高依暄也表示，高端醫療是大陸十四五計劃重要工頁，近10年來，大陸醫療衛生費用占GDP比重基本逐年上升，不過和美國相比，大陸醫療衛生費用占GDP比重仍相當低，因此，大陸醫療未來仍有較大提升空間。

從趨勢上看，人口老齡化、慢性病患者數量的不斷增加、醫療總花費的持續上升、醫療保障系統的完善、醫藥行業風險資本投入加大，都是大陸醫藥市場維持穩定增長的驅動力。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎同樣看好大陸重點股，她表示，從政策來看，鑒於人行行長日前表示大陸經濟恢復仍不穩固、不均衡，因此保持信貸平穩增長仍須努力，並提出以適度貨幣增長支持經濟高品質發展，適度寬信用，由此評估大陸貨幣政策有望逐步放鬆，降準、降低銀行放貸利率仍有空間，對股市有益。

(時報資訊)