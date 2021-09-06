大陸監管趨於嚴格導致陸股上下波動，陸股指數8月後逐步重回表現，投信法人指出，預測單位估今年大陸GDP年增率達8.5％，高於全球其他主要經濟體，陸股在跟隨監管政策出現波段修正後，浮現分批進場的投資機會。

兆豐投信中國A股基金經理人葉貴榕表示，近期大陸網路、半導體類股表現疲弱，而新能源車族群也在打擊炒作聯想下修正，反倒先前跌幅較多的大型股如金融、地產類股有較多表現。中長期而言，MSCI、富時將持續提高A股權重，大陸在全球也屬成長較快經濟體，陸股大型股長期趨勢看好。

展望未來，預測官方政策將穩中透鬆，且下半年還有2.65兆人民幣專項債發行，資金直接挹注基礎建設發包施工，對陸股形成底部支撐。未來投資機會上，除了金融及地產類股之外，減碳相關的新能源車、太陽能、風電與消費性電子等新經濟題材有相當投資機會。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，可把握成長風格節奏，高景氣度、大陸已具備競爭力或正在壯大的產業鏈，包括電動車產業鏈、光伏、科技硬體與軟體、電子半導體等。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，在強勁的基本面及資金行情做後盾下，A股後市具表現空間，看好十四五規劃的政策受惠產業，並以科技、綠能及消費三大領域受惠股成長性最為看好。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，貿易戰以來，大陸面臨產業外流壓力，但是這一波疫情影響下，大陸率先獲得控制，為產業轉型與升級爭取更多緩衝時間，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，可聚焦下半年持續高成長的行業，新能源車、碳中和議題相關的公司獲利將持續增長，醫療服務產業鏈，新興的醫美、近視矯正、牙齒矯正行業在大陸仍是藍海市場。

(時報資訊)

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