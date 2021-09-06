台股現階段陷入籌碼面與評價面多空激戰，市場觀望氣氛仍居高不下。法人指出，台股現量能略顯不足，但資金面仍充沛，加上基本面暢旺，強勢族群仍領頭衝，指數拉回仍是布局台股基金良機。

據Cmoney統計至2021年8月30日止，台股基金前十大今年以來漲幅是加權指數的2～3倍，其中，表現最佳的統一奔騰基金漲幅達62.37％，而新光創新、統一黑馬基金漲幅也逾五成。

新光投信國內投資部主管、兼新光創新科技、大三通基金經理人吳文同表示，台股短期上攻量能稍有不足，儘管指數強彈至萬七之上，但面臨上檔解套賣壓、外資逢高調節、融資餘額仍在高檔水位，預期短線台股呈現震盪，行情回歸基本面，中長線仍看好台股基本面樂觀。

吳文同強調，目前台股部分產業供不應求情況仍存在，下半年台灣經濟持續復甦與企業獲利上調的方向不變，現階段台股僅就籌碼面與評價面多空激戰，但市場資金仍相當充沛，只要台股消化上檔賣壓，接下來台股9月後市，強勢股仍「強者恒強」，具人氣續旺的三大台股投資亮點，包括新技術帶旺「半導體」、新趨勢首推「電動車」、新政策看好「碳中和」。

吳文同認為，9月值得密切關注的強勢族群，首推半導體類股，包括晶圓代工龍頭台積電調漲代工費，帶動晶圓代工有機會補漲，國際半導體產業協會(SEMI)更發布最新報告指出，未來5年內，全球半導體市場規模，有機會挑戰近翻倍，達到新台幣28兆元，整體產業鏈都將受惠，晶圓代工股「大者恆大」趨勢更加確立。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有3～5年長期的結構性成長機會，選股不選市，仍是較佳應對之道。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股企業目前獲利預估仍處於上升走勢，由於基期逐漸墊高，上升速度減緩，所以股市進入高檔震盪。不過，觀察歷史，台股企業獲利上升循環一般長達23～30個月，而現在僅進入第14個月，顯示未來獲利還有成長的空間，只要趨勢不變，基本面將為股市形成下檔支撐。

(時報資訊)

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