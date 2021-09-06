變種病毒為疫情帶來不確定性，但景氣復甦趨勢未變，及經濟與支持政策，市場資金仍充沛，全球股市今年來漲多跌少，部分股市甚至屢創新高，反應在股票基金績效好表現，近7.5成都繳出正報酬，其中台股基金以平均24.17％績效高居第一，遠勝第二及第三名的美國股票型及歐洲股票型。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，考量籌碼面影響將淡化，及全球經濟復甦態勢不變，台灣基本面穩健，經濟增長延續，企業獲利成長動能強勁，且本土疫情明顯降溫，族群輪漲輪動，台股長期向上趨勢不變。短期間高檔區間震盪，建議著重選股，留意營運成長、具產業競爭力族群，或透過台股基金定期定額參與，掌握投資趨勢並且分散進場風險。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，先前因縮表議題發酵，全球股市回檔修正，台股加權指數不僅跌破季線，16,500點關卡也失守，且量能縮小。近期一波震盪反彈，進入高檔整理格局，選股操作建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，長期配息穩定的為核心持股，降低短期震盪風險。

日盛上選基金研究團隊指出，台股持續看好第四季電子出貨旺季，近一季台股一般型基金績效前十強漲幅在13％以上，大幅超越大盤的2.47％，顯示挑對強勢股並靈活換股操作，有利基金績效表現，預期台股企業獲利與經濟成長均獲調高，PE偏低支撐下，仍可分批布局相關台股基金。

王耀龍強調，台股長期成長趨勢明確的半導體、ABF載板、汽車電子、新能源等可持續關注，因半導體產業展望獲得上修，電信商或雲端廠商對資料中心需求建置續旺盛，目前HPC相關晶片均採用ABF載板，再需求持續增加下，相關類股後市仍值得期待。非電看好解封相關的內需消費族群，擇機擇優布局。

(時報資訊)