國內首檔免疫醫療ETF將問世！看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，富邦投信預計於9月15日起，展開「富邦基因免疫生技ETF基金」募集，富邦投信表示，最低只要新台幣15,000元，就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

富邦投信分析，隨著2020年新冠疫情的爆發，眾多的專家學者、企業皆紛紛投入大量資源提出解決的方案，也同時推動了生技醫療技術的演進，而mRNA疫苗即是在這場疫情下催生的生技醫療新星；從市場消息可以發現，新冠疫情期間全球除了出現搶晶片以外也出現搶疫苗的趨勢，這趨勢讓全球共同基金以及私募基金的領頭羊紛紛投入大量資本進入生技產業，共同參與相關市場的成長。

第三波醫療革新隨著技術的進步以及資金的注入已經悄然浮上檯面，醫療已逐漸地往更有效率、更細緻、更精準的目標邁進。例如上述提到的mRNA技術，其快、廣的技術優勢，令過去耗時至少要五年才能開發出來的疫苗，這一波疫情催生的mRNA新冠疫苗，僅花不到1年就問世。

又例如針對過去人類難以治癒的癌症，專家學者們也透過技術研究突破創新，發明了癌症免疫療法，透過訓練自身的免疫細胞對抗癌症；而過去須長期服藥的遺傳性基因疾病，專家也找到了能夠編輯基因的基因剪刀。

第三波生技醫療革新產業，將會隨著前端研究的進步、資金的投入以及終端的需求等因素催化下持續成長，並在面對每一次人類醫療危機的時候帶來更大的商機。而其中RNA技術療法、癌症免疫療法、基因療法正是目前最受矚目的前瞻領域，其未來的成長潛力與投資機會，值得投資人高度關注。

富邦基因免疫生技ETF主要追蹤的標的指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，同時掌握了三大生技領域的新興趨勢：一、當前新冠疫苗正火熱的mRNA技術，二、長期發展且備受重視的癌症療法，三、擁有破壞式創新影響力的基因編輯應用，意即掌握了未來具備爆發性成長的投資機會。

在指數成分股的編制上，除了市值與流動性評估之外，更以基因技術、免疫醫療作為關鍵字篩選，再加上大數據方式計算評分精選產業菁英，取最高前50名者作為成分股。此外，就權重條件而言，因為指數聚焦於生技醫療前緣技術的企業，因此權重條件採取市值加權並加上單一個股權重上限4％的設定，以分散配置的方式，同時達到穩定波動率以及增加收益率的效果。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數透過大數據資料庫，替投資人捕捉生技產業的第一線商機，並透過明確的投資策略輔以分散式的權重配置，讓投資人不僅有機會享受生技產業的高成長機會，也兼具降低投資單一個股的波動風險效果。

(時報資訊)