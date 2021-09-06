美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會當中釋出「升息時機未到」，預料全球低利率環境短期內不會反轉，資金對固定收益商品需求強勁，高收益債券投資市場持續火熱，市場看好美國高收益債券的高殖利率及信用評等獲調高兩大優勢，且目前美國高收益債券殖利率約4.7％，傲視其他主要債券，有利進場布局美高收債基金。

瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊認為，美國高收益債券市場今年來升評浪潮不斷，第一季淨調升金額為317億美元，第二季獲得淨調升金額更是翻倍至1,130億美元，來到近十年來最佳狀態，預計可望發酵至2022年。目前美國疫苗擴大接種後，整體表現正向，觀察多數民眾生活陸續重回正軌，中長期走勢樂觀，有助於經濟復甦、企業獲利增加，進而支撐美國高收益債市。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧表示，美國企業獲利成長力道強勁，從金融股到大型科技股穩健不變，及政策利多傳佳音，強勁的基本面及政策加持下，有利美國高收債買氣，中長多行情不變。產業操作上，建議鎖定經濟復甦相關題材，加碼資本財、娛樂及原物料等企業高收益債。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，美歐景氣持續復甦蓋過疫情利空，高收益債續漲，短期縮表議題已在市場預期中，但寬鬆環境及經濟復甦前景不變，企業信用利差仍具收斂空間，高收債高息需求仍存，建議布局防禦力較高的優先順位高收益債，兼顧風險與報酬。

瀚亞投資預期，Fed升息並無迫切態度，其他主要國家央行維持寬鬆不變，低利率依舊是市場常態，擁有較高殖利率及信用評等逐步提升的美國高收益債，為現階段最佳投資標的，建議挑選長期淨值穩定成長，及提供較穩定收益來源的基金。

(時報資訊)