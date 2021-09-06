愈來愈多投資人不只在乎投資績效，更希望藉由投資良善的企業，進而創造有利社會的正向效應。野村投信引進英國頂尖資產管理公司柏基（Ballie Gifford）的「正向效應投資策略」，過去3年表現達158％，同期間MSCI世界指數僅上揚49％；不僅如此，正向效應投資策略精選提供解決人類困境的產品或服務的企業，並伴隨著企業成長，對社會所帶來的正向效應與貢獻，影響更是深遠。

今日開始募集的野村全球正向效應成長基金，即運用野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略，目標為創造對世界的正向貢獻並追求資產長期成長。

根據資料，投資顧問柏基旗下的正向效應投資策略成績亮眼，今年以來漲幅為26％，過去三年更高達158％，表現均遠優於MSCI世界指數以及同類型基金平均值。柏基精準的投資眼光，吸引眾多國際法人客戶成為鐵粉，在全球前20大退休基金中，就有十檔委由柏基操作管理。

正向效應投資策略從聯合國的永續發展目標（SDGs）出發，在17項永續發展目標中分析出四大投資主軸：包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求，透過深度研究分析，發掘能夠對這四大投資主軸產生正向效應的公司，投資後持續與企業管理階層深度溝通，確認發展方向符合投資策略，更適時提供建議幫助企業成長，共創雙贏。

舉例而言，近年來因研發疫苗成效卓著的莫德納（Moderna），多數投資人都是因疫情而知道這家公司，但柏基早在2018年12月就已入股，如今已是重要的法人股東。

野村全球正向效應成長基金設有股票型基金較少見的季配息級別，以滿足不同投資人的需求。基金預計於成立日起屆滿三個月後首次配息，之後的配息頻率為每季一次，除了每季的股利收入，也會納入基金的淨資本利得，在扣除相關費用後，分配給投資人。

(時報資訊)