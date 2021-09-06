資金重回電子股，具有業績題材及展望佳的ABF載板如景碩（3189）、南電（8046）3日股價表現不俗。
景碩3日股價上漲16.5元，漲幅8.15％，收在219元，外資買超景碩1,975張，投信買超2,773張，資金偏多操作；南電3日股價上漲14元，漲幅達3.39％，收在427元，外資買超南電537張，由賣轉買，投信則小買89張。
景碩產品線ABF載板及BT載板市場需求暢旺，分別因高階封裝需要ABF載板作為承載基板以及高通將新一代5G通訊技術所需的晶片整合改變封裝方式，發展出AiP天線封裝需求，帶動BT載板市場。
景碩7月合併營收31.17億元，月減0.02％，年增32.02％，累計前七月合併營收190.69億元，年增26.79％，續創同期新高。今年上半年EPS為2.47元，創近五年同期高點。市場估計景碩今年ESP將有望超過7元。
在南電部分，法人認為，上半年ABF載板新產能量產、同業BT載板廠火災造成報價上漲，帶動南電獲利大幅成長；南電上半年EPS為6.06元，去年同期EPS為2.01元，營運明顯走揚。
南電8月合併營收為47.25億元，月減3.21％，年增率29.93％，為歷史次高；累計前八月合併營收329.47億元，年增37.08％。
法人認為，南電下半年受惠於網通、AI、穿戴式、汽車等應用需求強，預期獲利持續向上。
惟法人也提醒投資人，基於2022年全球ABF載板廠商規畫持續加速擴廠，電腦應用則面臨下滑壓力，需密切觀察短期供需變化來因應。
(時報資訊)
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