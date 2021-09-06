台股行情近期由科技類股接棒，傳產股雖退居二線地位，然股價整理過後、搭配基本面現轉機，仍博得研究機構青睞，中信投顧初評力山（1515）「買進」，看好訂單熱絡與Peloton長期發展無虞；大型投顧研究機構則點名金可-KY（8406）大啖大陸彩片需求暢旺商機，獲利率趨勢向上。

力山代工主要集中於飛輪車，故於大客戶Peloton跑步機產品停售情況下，第二季營收仍維持強勁成長，其中，6月營收突破20億元。由Peloton於美國投資設廠進行擴產（預計2023年完工）計畫來看，顯示健身器材需求續熱，近期亦將市場拓展至澳洲，未來將逐步進入亞太地區，即便未來健身房重啟後，仍可受惠市場與生態圈擴張。

法人提出，接下來密切觀察力山產能否搭配Peloton發展步調，目前已知台中大里廠區將於2022年下半年完工，屆時產能將可提升。另外，近期因原物料提升向客戶提高代工價格，力山第三季毛利將獲改善，Peloton調降產品售價並無影響力山代工報價，惟短期需注意缺櫃影響。

根據國際健康及運動俱樂部協會指出，目前亞洲付費健身會員滲透度普遍不及10％，遠低於美國20％，隨健康意識抬頭，健身市場尚有潛在成長空間，另美國房市熱度延續，工具機等需求穩定，中信投顧賦予力山82元推測合理股價。

金可-KY第二季營收23.52億元，季增15％、年增39％，因大陸市場去年同期受疫情影響基期較低，拉高年增幅度。

投顧研究機構分析，金可-KY自去年疫情以來，消費模式加速轉向線上渠道，今年前七月金可-KY在大陸市場的電商與實體營收比重為59％、41％。大陸疫情自7月開始區域性復燃，衝擊實體通路買氣，惟線下營收比重相對較低，加上金可-KY現積極備貨雙十一檔期需求，目前在手訂單片數較去年同期成長約三成，大陸丹陽廠產能接近滿載，預期下半年電商銷售將能抵銷疫情對實體通路的干擾。

(時報資訊)

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