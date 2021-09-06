8月27日美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據顯示，歐元期貨的投機者淨部位為24,630口，與前一周相比，減少了33,010口；歐元期貨的投機者淨部位自6月18日的118,186口拉回以來，淨多單口數減少了77％，顯示籌碼面對歐元期貨的未來表現並不看好。

展望未來一周，有許多歐元區重要經濟數據將公布，9月7日的歐元區第二季GDP年率終值以及9月ZEW經濟景氣指數，9月9日的德國7月貿易帳，9月10日的德國8月消費者物價指數年率終值。

另外，在歐洲央行方面，9月9日將召開歐洲央行利率決議，會後有新聞發布會，上述事件與數據，都將牽動歐元期貨未來一周的變化，投資人須多加留意。

技術面觀察，以美國芝加哥商業交易所（CME）的歐元期貨，截止至9月2日的日線來看，以長紅K作收，多方續掌盤勢主控權外，價格也自8月23日站上5日均線以來，持續延著均線上攻，顯示5日均線為下方重要支撐，但由於籌碼面多單大幅減少的情況下，故建議投資人先以震盪盤堅來看待期貨後勢。

期交所觀察市場對外匯商品的需求，自2015年起陸續推出匯率類商品，除了2015年11月7日發行「歐元兌美元匯率期貨」及「美元兌日圓匯率期貨」之外，因考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，加上此二匯率波動程度高，市場存在相關衍生性商品避險及交易需求。

為滿足市場需求，期交所於2018年1月22推出「英鎊兌美元匯率期貨」及「澳幣兌美元匯率期貨」二項新商品，以發揮多元商品綜效。

(時報資訊)