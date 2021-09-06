台股3日大漲197點，收在17,516.92點，站上季線，並站穩17,500點整數關卡。回顧這波多投，航運族群並非主要拉抬要角，因BDI指數近兩周走弱，航運成交比在8月呈現下滑，同時融資餘額下降，雖然對股價波動度來說，具有正面穩定的效果，但也是雙面刃，不利於價格推升。

自8月25日指數起漲到9月3日止，籌碼面以台積電作為領頭羊，聯電、聯發科亦步亦趨的跟上，三大法人買盤集中在台積電及聯電。

籌碼穩固價格走向多頭趨勢，但並未見所有電子族群均有受惠，面板族群因疫情逐漸穩定，市場預期宅經濟將阻滯，由美股ZOOM在8月31日股價重挫16.69％觀察，宅經濟需求面降低，進而影響到面板、筆電族群。

面板不光是面板三虎（友達、群創、彩晶），同時往上延伸，面板驅動IC除了需求面受到影響，在晶圓代工受到調整的雙重打擊下，股價更是受到壓抑。

而蘋果將於9月新機發表，感測題材在股價拉回時因需求面穩定，可擇低承接。市場傳出，蘋果將拜訪日本與南韓的汽車廠，對apple car未來的晶片如何順利生產，投資人可留意apple car相關題材，其中不乏上半年股價走強，但近期股價受到壓抑的好標的。

根據過往經驗，在蘋果新機發表之前，美股9月為多頭格局，但對9月的統計資料顯示，卻有58％的機會月線收黑。

投資人如果在高檔時想部分獲利了結，不妨留意小型合約規格的個股期貨，例如小大立光期、小台積電期等作為避險工具使用。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意