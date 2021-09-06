台股3日呈現開高走高格局，盤中一路震盪收紅，終場指數上漲197.16點，漲幅1.14％，收在17,516.92點，收在所有均線之上，成交金額放大至3,662.52億元。

台指期上漲190點至17,509點。價差方面，台指期逆價差擴至8.92點，電子期轉為逆價差1.36點，金融期逆價差擴至5.81點。

現貨部分，三大法人買超370.87億元，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增4,590口至11,896口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增4,011口至19,816口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增657口至10,441口。

期貨商指出，在台積電、聯電晶圓雙雄呈主流領漲下，目前台股來到波段新高，短線將再放量挑戰8月4日高點壓力。

自營商選擇權淨部位，目前以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4萬7,000餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI總量轉作大於買權，目前選擇權多方逐漸表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多。技術面台股目前電子金融皆為強勢，短線在季線由壓力轉作支撐下，台股的拉回，皆可偏多操作。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股延續8月底來的走勢，近期主軸在於半導體相關，其中，又以晶圓代工與IC設計的表現較佳，領漲族群重回電子類股；大盤看似受前波套牢反壓所困，但觀察晶圓雙雄與金融股皆創高價，大盤可望維持多方整理格局。

但永豐期貨指出，台股季線短暫跌破後，再度失而復得，加上傳出Delta病毒在台灣出現，未來季線是否能守穩，仍是主要關鍵。

(時報資訊)