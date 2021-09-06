櫃買中心與專顧資本公司（ICA）合作以線上會議方式，自9月1日至3日舉辦為期三天的「探索台股主題論壇」海外法人說明會，獲得來自海外專業投資機構法人的熱情參與。吸引36家來自亞太、瑞典、英國及美國等地區的全球國際知名金融集團及資產管理公司，近50名海外專業人士熱情參與，舉辦60場次的一對一及團體的線上會議。

參與本次論壇的上櫃公司，包括力旺、德微、太醫、中裕、崇友、桂盟、智冠、中美晶、聖暉、橘子、胡連、益得、精測、達爾膚、是方、逸達、台康生技、均華、M31、群翊、長聖、91APP、網家、群聯及森鉅等25家，另有10家上市公司共襄盛舉。

櫃買中心表示，後疫情時期全球景氣開始復甦，上櫃公司在全球產業鏈占有重要地位，業績也領先大幅反彈，由統計數據觀察，2021年上半年全體上櫃公司營收較去年同期成長20.95％，而上半年稅前淨利亦較去年同期大增55.30％，顯示上櫃公司卓越的經營績效。在上櫃公司優異的業績支撐下，上櫃股票獲得投資人青睞，上櫃股票成交值也屢創新猷，今年1至8月上櫃股票成交日均值近800億元，較去年大幅成長超過六成。

為向國際投資人傳達櫃買市場近期業務的推動方向，櫃買中心於論壇期間向外國機構法人介紹今年6月25日更名的「臺灣上櫃永續指數」，及5月上旬甫推出的「特選上櫃ESG成長報酬指數」、及「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」等三檔指數。櫃買中心指出，本次參加法說會的上櫃公司也有多家公司納入這三檔ESG相關指數中，顯示這些上櫃公司除業績及產業前景看好外，在ESG方面也有優異表現。另櫃買中心也介紹今年7月20日開板的「戰略新板」，讓外資瞭解櫃買中心協助更多優質創新企業進入資本市場的強烈企圖心。

活動期間還穿插多場專題演講，分享「台灣併購市場的觀察與趨勢」、「國際投資界最夯通關語：ESG」、及「提升外資持股比例實務案例分享」等主題，同樣獲得熱烈的回響。有關本次線上海外法人說明會之相關影音資訊，將置放於櫃買中心網站，可查詢點閱櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音\海外法人說明會」）觀看。

(時報資訊)

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