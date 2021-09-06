進入9月百貨年度大檔周年慶陸續開打，10月中旬接續發放振興券，百貨類股在雙重題材激勵下，包括遠百（2903）、三商（2905）、特力（2908）、統一超（2912）、全家（5903）等百貨、超商業股價順勢起漲，也使得低迷已久的盤勢逐日翻紅。

全台百貨業自5月中旬疫情爆發導致業績跌落谷底，經濟部統計，7月百貨營業額已較6月回復二成，估計8月有餐飲開放內用與父親節買氣挹注可望回至九成；遠百體系包括遠東百貨與遠東SOGO正積極改裝迎周年慶，亦激勵周內股價翻揚，拉漲2.77％，外資、自營商轉買張數逐日增溫，上周五收盤來到22.5元。

特力上半年在貿易事業持續挹注下，獲利相對比同業增長，台灣零售部分亦啟動周年慶促銷，帶動外資、自營商連續買進，上周五買進71張，強漲逾2％來至25元。

超商雙雄統一超、全家則從8月下旬人潮與業績回溫，亦跟著打開促銷引擎；其中，統一超更受外資、自營商矚目，8月下半月連買，股價一度飆破290元，9月進入盤整格局，上周五來到278.5元，由於全台振興券各地政府祭出不同優惠，統一超亦會貼近在地化推出更多於五倍券優惠促銷。

「全家」在振興券題材激勵下，上周五股價回溫起漲0.39％，來到260.5元，「全家」迎10月振興券已祭出暖身促銷，推出福袋卡抽購物金，以延續買氣至10月中旬發放振興券，可望為9月業績添動能。

統一超7-ELEVEN亦攜手北港朝天宮、烘爐地南山福德宮獨家發行「平安隨取卡福袋」，單張售價500元，有機會刮中520元、600元以及最高10,000元面額商品卡，最高面額狂飆20倍。

三商旗下轉投資民生用品包括三商家購（美廉社超市）、全家福鞋店、三商餐飲的拿坡里披薩、三商巧福、福勝亭等，全是振興券主力消費標的，去年受惠三倍券帶動至少五成業績增長，今年振興券各地有五倍券、十倍券等優惠，推升三商股價周內漲幅達3.98％，上周五來到23.5元，外資、自營商接續多日買進逾千張。

(時報資訊)

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