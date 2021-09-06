主攻大呎寸遊艇製造和銷售的東哥遊艇（8478），因客戶下單速度變快，加上小港廠加入生產，今年營收可望再續創新高；而屬於遊艇休憩的亞果遊艇（7566）因產品收入多元化，加上台南安平二期工程明年6月到7月可完工營運，營收也可望續寫歷史新頁。

東哥代理發言人呂宜澄表示，遊艇需求一直存在，連續二年的疫情，具有加速客戶下單的激化作用，原本二到三年才更換新船的買家下單期已經縮短到一至二年。

呂宜澄指出，東哥目前的遊艇銷售仍以美國市場為主，2018年設立銷售據點的澳洲，每年大概貢獻一到二艘的營收，至於歐洲市場明年會加速佈局。

而今年加入造船行列的東哥小港廠，今年可望貢獻一到二艘的營收。至於金福廠，在產能配置上，則以生產100呎以上的超豪華遊艇為主，最大年產能介於八～十艘之間。呂宜澄說，東哥去年營收42.24億元，今年營收可望再成長15％到20％之間，未來也會持續再創新高。

亞果董事長侯佑霖表示，無論遊艇製造、銷售或是休憩，今年都將因為疫情的關係，使得此一小眾市場持續活絡，更重要的是，我國從2002年開放遊艇休憩之後，讓遊艇產業的成長動能水到渠成。

侯佑霖指出，亞果無論在遊艇維修、會員卡銷售或是遊艇銷售，今年都有不錯的收入，會員數量從去年底700位，增加到目前800位，帶動會費收入和遊艇出租收入。

亞果未來營收將更多元，因為亞果遊艇會所、會員度假中心、以及水岸Villa等安平遊艇城第二期工程，目前進度達約20％，預定明年6月到7月，將可陸續完工營運，而地上權的房產銷售也持續進行中。

亞果截至今年7月營收1.96億元，年增45.6％，侯佑霖表示，由於多元收入趨向穩定，今年將比去年更好，未來也有機會持續攀高。

(時報資訊)

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