全球疫情再起，大陸經濟成長趨緩，台灣工具機業近一、二個月接單雖有放緩的跡象，但目前訂單能見度仍看到第四季末，亞崴（1530）、恩德（1528）、百德（4563）三家工具機廠開始接明年首季訂單。各工具機廠表示，缺料及缺櫃若獲得解決，第三季出貨及營收可勝過去年同期。

上銀（2049）、直得（1597）以及全球傳動（4540）三家生產滾珠螺桿或線性滑軌的傳動系統元件廠持續接獲半導體、自動化設備、5G相關產業、電子或工具機業訂單，目前大型傳動元件交期至少半年，中小型滾珠螺桿及線性滑軌等產品交期至少三～四個月，今年底前訂單滿載，訂單達半年以上。

上銀從去年底至第一季陸續調漲滾珠螺桿及線性滑軌等產品報價10％～15％，計畫下半年針對毛利率較低的產品調漲報價。全球傳動7月先調漲部分客戶報價，大部分客戶從8月9日起開始調漲報價，平均漲幅一成。

直得生產微型及大型線性滑軌為主，3、4月反映原物料上漲，平均調漲報價5％。直得指出，今年初以來，持續接獲半導體及醫療產業訂單，電子業訂單穩定，工具機產業有訂單，卻受限於缺工及產能不足，生產不及，跑給客戶追，目前訂單能見度看到年底。預計台南樹谷新廠正式量產或補足人力後，訂單生產不及的情況才會獲得緩解。

上銀、直得及全球傳動三家公司預期，下半年營收可望優於上半年，第三季及全年營收及獲利均比去年同期好，其中今年營收有機會兩位數成長。

東台（4526）拜大陸汽車及PCB業者對工具機及PCB鑽孔機需求增溫，其中，受惠大陸蘇州東昱精機上半年獲利六千萬元挹注，上半年轉虧為盈，EPS回升至0.12元，大陸市場占東台營收達55％。前七月累積訂單66億元，年成長七成，目前在手訂單42億元。東台集團董事長嚴瑞雄表示，東台及子公司下半年營運均優於上半年，今年比去年好。

法人依東台前七月合併營收57.23億元，年成長27.09％推估，今年合併營收有機會重返百億元。

程泰集團旗下程泰（1583）及亞崴，接獲大陸、土耳其、歐洲、美國及台灣等市場訂單，程泰在手訂單13～14億元，訂單能見度看到第四季末；亞崴年底前訂單滿載，訂單能見度看到明年第一季，在手訂單18億元。

法人預估，亞崴今年合併營收有機會回升至35億元，程泰合併營收上看70億元，締造史上新高。

(時報資訊)

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