越南近期因疫情嚴峻，許多工廠因此停工或是降載生產，鏈條製造集團─桂盟（5306）越南廠8月已降載生產；不過，桂盟強調，越南廠主要生產機車鏈條，供應越南內需與東南亞市場，而自行車鏈條約占越南廠總產能的10～15％，這部分產能將由大陸廠支援，預期影響只是短期。

法人表示，桂盟越南廠降載生產，多少會影響8月合併營收的表現，惟在手訂單滿檔，預期8月營收仍可望呈雙位數成長，第三季營收成長依然可期。

桂盟集團受惠自行車、電動自行車市場需求持續增長，以及產能利用率大幅提升，今年上半年每股大賺7.79元，年增64％，創下歷年同期新高在。中高階自行車、電動自行車需求暢旺下，桂盟持續擴產因應，第三季將有新產能加入，法人預估，桂盟今年在中高階車種將擴大8～10％產能。

不過，桂盟越南鏈條廠受到疫情趨嚴影響，8月起開始降載生產。桂盟表示，越南廠年產機車鏈條約千萬條、自行車鏈條約百萬條，越南廠8月起受限於當地政府對企業採取「三就地原則」，生產線員工數目前已經降到原有的三分之一，不利生產，預估產能僅剩原產能的四成。

桂盟表示，針對越南廠員工也積極安排接種疫苗，維護員工健康及生產力。

桂盟今年股東會通過修正公司章程，未來現金股利將改採每季分配。董事會日前決議發放今年第一季及第二季現金股利共計4.5元，預計明年1月14日發放。

近幾年電動輔助自行車（e-bike）興起，各品牌紛紛推出多款e-bike。桂盟早已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗因應電動自行車高扭力及高磨耗。今年上半年電動自行車專用鏈出貨量達97萬條，年增約五成；2021全年出貨量將挑戰200萬條以上。

法人表示，桂盟是全球最大鏈條製造集團，業務範圍橫跨自行車、機車、汽車及車庫門系統等，是傳動系統中不可或缺的關鍵零組件。而桂盟連續兩年營收與獲利均創下歷史新高；今年上半年獲利攀新高，預期2021年營收與獲利也將續創新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意