5G時代來臨推動高頻高速、高效能運算應用興起，終端產品功能升級，也讓PCB須提升製程、技術因應，因此不斷加強採購新設備的力道。

受惠於此趨勢，設備廠群翊（6664）提到，目前接單狀況依舊熱絡、能見度看到年底無虞，尤其客戶下單熱度不減，持續看好整體市況，預期下半年至明年初都會是出貨高峰。

群翊表示，PCB擴產計畫持續進行，需求來自台灣、中國、東南亞都有，如軟板、硬板、HDI等，尤其是載板產能供不應求，三雄擴產力道更是強勁，在客戶需求熱烈、積極追單的帶動下，群翊也是保持滿線滿載在生產。

不過群翊也提到，疫情發展反覆的不確定性，讓大環境仍存有挑戰，如缺料仍未改善，像是馬達、鋼板還是很缺，且價格不便宜。缺櫃下半年有望逐漸舒緩，不過仍要持續觀察。

另外，人才招募不易及營建商進度不如預期，也產生缺工和產能供不應求的問題。整體來看，先前交期已經拉長到90～100天，現在又更延長到120天。

群翊上半年營收8.9億元、年增9.5％，稅後淨利1.49億元、每股盈餘2.71元，略低於去年同期。

前七月累計營收達10.5億元、年增9.64％，創歷年同期新高。

公司表示，營收持續成長，但獲利不如預期，主要影響的原因來自原物料成本增加，部分報價尚無法反應，以及匯率因素影響。

另外，疫情期間出差成本也大幅增加，以及驗收期拉長、認列遞延，多種不利因素影響下，導致獲利毛利表現受壓縮。

群翊進一步表示，為改善獲利表現，將進行生產分工和積極改善產品組合，尤其要拉高高階產品比重，像是多推廣配有機械手臂的自動化設備，或是多開發客製化、利基型產品。

另外，過去群翊接單後，以在台灣生產、發貨為主，不過台灣廠產能吃緊，加上因應匯率、關稅、生產優化等，會開始將部分中低階或標準品由蘇州廠接單生產。

展望後續群翊認為，5G、雲端運算、大數據、自動駕駛、AI人工智慧等應用，帶動PCB的需求持續走強，不只兩岸板廠在擴大，東南亞如印度、泰國、馬來西亞、新加坡等也有需求顯現。

半導體方面，雖然目前比例不高，但先進封裝是熱門趨勢不變，公司持續有出貨給美系半導體大廠，也有與國內晶圓代工、封測客戶接觸，預期未來相關設備占比會持續提升。

(時報資訊)

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