遊戲廠商大宇資訊（6111）旗下重量級單機作品《仙劍奇俠傳七》，將正式在10月22日上架Steam平台，繁體中文版的實體產品包日前也正式開放預購，法人表示，該作品為華人經典IP，將有望為大宇資第四季營運表現打頭陣，挹注強勁動能。

大宇資上半年在旗下遊戲表現不如預期之下，獲利表現較去年同期轉虧，稅後淨損0.23億元，累計上半年每股虧損0.36元，較去年同期每股盈餘0.89元由盈轉虧。累積今年1～7月大宇資營收3億元，較去年同期減逾5％。

《仙劍奇俠傳》為華人世界經典IP，而這次大宇資推出的單機版《仙劍奇俠傳七》，是由大宇資子公司北京軟星製作，預期產品在全球上市之後，大宇資將可認列業外收益，為第四季營運帶來強勁動能。

除本業，大宇資業外也有新動能，先前大宇資宣布將以港幣6.4億（約當新台幣23億元）處分旗下子公司北京軟星股權及中國地區《仙劍奇俠傳》IP予中國大陸中手遊集團。

大宇資表示，這次處分中國仙劍奇俠傳IP以及北京軟星持股，主要是希望能長久延續IP生命，且持續推出新的內容。

然而近期中國主管單位的版號審查日益嚴格，自2018年中國大陸重點整治遊戲版號以來，發放數量一路下滑，2020年全年一共有1,413款遊戲過審，其中中國大陸國產遊戲1,316款，國外遊戲僅通過97款，另外還有19款遊戲被撤銷版號。

大宇資表示，交易金額港幣6.4億，高於股東會中決議，由第三方機構出具鑑價報告以及價格合理性意見書後的金額執行。屆時交易完成之後，大宇資的處分利益約為新台幣17.4億元，影響EPS為27.6元，為大宇資業外收益帶來強勁動能。

(時報資訊)

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