疫情帶動企業數位轉型以及雲端布局，資訊服務廠商聚碩科技（6112）董事長李昌鴻表示，雲端將會是接下來營運重點，加上疫情加速企業、政府數位轉型的投資腳步，而聚碩配合公有雲業者推出的雲地整合、混合雲應用等服務，也將強化未來營運成長動能。

聚碩8月營收達10.14億元，年增0.42％，已經回到去年水準。累積今年前八個月營收78.32億元，主要仍是因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素，導致較去年同期減少15.35％。

疫情過後，全球市場數位轉型動能與需求強勁，李昌鴻說，IT領域相關需求力道仍持續快速攀升。市場研調機構IDC報告顯示，數位轉型已是全球企業營運核心策略，且因疫情及市場情勢影響，正持續加速推動各產業加碼投入，預計2020～2023年的複合成長率將高達15.5％，而直接投資總額亦將超過6.8兆美元之多。

而針對台灣雲端市場，IDC則預期2021年台灣公有雲市場將持續成長至10.57億美元，年成長率達21.4％。主要市場動能，將來自於疫情加速政府和企業在數位轉型上的投資腳步，遠端辦公、視訊會議、遠端教學等新型態的工作和學習模式需要使用到大量的公有雲基礎設施資源。

針對當前趨勢，李昌鴻對於未來雲端相關領域的成長動能十分看好，他表示，聚碩配合AWS、Google、IBM、Oracle等主要雲平台及新推出之聚碩ISV雲市集，將藉由雲地整合、混合雲應用等一系列完整雲端數位生態系優勢，以最大化雲端市場獲利。

聚碩第二季營業毛利率12.8％、歸屬母公司淨利8,965萬元，較去年同期以及第一季雙雙衰退，單季EPS為0.48元，遜於第一季以及去年同期表現。上半年歸屬母公司淨利3.13億元，每股盈餘1.66元。

不過，聚碩第二季營業毛利率達12.8％，寫下16年來單季最高，李昌鴻表示，近兩年來毛利率從佳世達投資之前的9.8％拉升到12％以上，主要是因為持續往雲發展、持續增加服務收入所致。

而上半年營運雖然受晶片缺貨影響，但近期已陸續解決，未來營收將恢復原本的動能。此外，在數位應用事業部分，聚碩今年已完成Oracle、IBM代理權的簽訂，將會在下半年開始看到貢獻，也是接下來的主要成長動能。

(時報資訊)

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