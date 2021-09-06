開源RISC-V架構晶片已開始受到國際半導體大廠青睞，在英特爾計畫將RISC-V高效能核心整合到代號為Horse Creek的英特爾7奈米處理器平台後，蘋果近期計畫招聘RISC-V架構工程師，顯示已開始探索導入RISC-V應用。

矽智財廠晶心科（6533）已建立完整RISC-V架構產品線，隨著英特爾、蘋果、高通、聯發科、輝達等大廠帶動市場滲透率的提升，晶心科將直接受惠。

晶心科董事長林志明在法說會中表示，以今年上半年成績來看，晶心科呈現健康的成長幅度，包含RISC-V與V3等雙引擎動能同步推升，目前RISC-V為主要授權金的來源，而V3的產品線穩定貢獻權利金。晶心科將持續投入RISC-V全產品線開發，期盼未來能再添營運成長動能。

晶心科上半年合併營收3.58億元，較去年同期成長72％，歸屬母公司稅後淨利0.88億元，獲利表現賺贏去年全年，每股淨利2.06元。

晶心科公告7月合併營收0.56億元，較去年同期成長86.1％，累計前七個月合併營收達4.15億元，較去年同期成長74.4％優於預期。

RISC-V架構晶片在美國及中國的開案量已呈現爆發性成長，不僅新創公司用以開發人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、5G及物聯網等晶片，包括高通、聯發科、輝達等大廠已將RISC-V納入產品線。

而隨著英特爾及蘋果表態支持RISC-V生態系統發展，業界看好未來將進入加速成長期，而法人則預期晶心科將因擁有完整RISC-V產品線而直接受惠，與國際大廠合作案將全面開展。

英特爾除了計畫在IDM 2.0策略中，提供RISC-V的晶圓代工服務，也計畫將RISC-V高效能核心整合到代號為Horse Creek的英特爾7奈米處理器平台，透過將英特爾DDR、PCIe介面與RISC-V處理器核心結合，提供有價值且可擴展的開發工具，用於先進RISC-V應用發展。

蘋果近期貼出一項新的工作機會，招聘專精RISC-V架構工程師，條件是工程師需熟悉ARM架構指令集及RISC-V架構設計，顯示蘋果正在考量採用RISC-V架構指令集意向，探索導入RISC-V在未來自行研發晶片當中。

業者分析，雖然蘋果仍無法用RISC-V取代Arm架構產品線，但未來兩種架構晶片共存可能性大增，RISC-V的應用若在蘋果晶片供應鏈逐步提高滲透率，將有助於RISC-V生態系統趨於完整。

(時報資訊)

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