盤勢觀察： 台股在外資大幅回補買超下，上周指數得以延長前一周上漲攻勢，單周指數大漲306點收17,516點，由於本周的上半周仍有8月營收公布的利多，指數有機會再上漲，惟下半周是營收公布的後半周，上半周宜逢高分批獲利調節，但由於9月為Q3的最後一個月份，指數如有拉回空間也相對有限，預期半年線將是主要的支撐點，下半周更是選股重於選市。

投資策略：

本周要觀察的因素相當多，首要是各上市櫃公司8月營收公布，過往10日如遇周五公布營收日，其盤勢影響會遞延到隔周的周一。其次，因9月份中秋節附近，剛好是美國公開市場操作委會宣布縮減購債時程的時點，屆時市場會較敏感，反而近期因貨幣因素影響大盤不確定性較少，盤勢將會較穩定，預期中秋節前將會是區間盤整穩定盤，可來回區間操作。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注營運較佳者，從已公布8月營收、Q2財報公司及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有晶圓代工、封測、IC設計、ABF載板、銅箔基板、連接器、鋼鐵、運輸、金融與車用等產業，可持續關注這些正面表現產業，其中晶圓代工台積電調高價格且將赴海外設廠，聯電與世界先進毛利率趨勢向上，整體產業類股強度相對更強，本周可多留意相關個股籌碼變化。

其二是季報作帳效應，上個月Q2財報已發布，法人已開始調整持股內容以迎接Q3作帳效應，由於指數已來到17,500點以上，因此法人進出更是攸關個股的續攻動能。

操作建議：

可留意兩點，1.指數再大漲空間將有限，9日KD指標已來90.96與84.71附近，由於已來高檔超買區的位置，加上本次波段大漲1,268點，漲幅約有8％，目前指數已近7月9日低點的17,597點，與8月5日起跌點17,643點，當指數接近中期頸線位置區時，投資人不宜過度追高。

2.上揚半年均線將有支撐，8月中旬以來，先出現二周單周指數各大跌3％以上，接下來又連續二周大漲，這是過去少見的現象，因上周指數單周大漲306點，但周量卻縮到1兆7,053億元，連二周出現量價背離。就多空力道分析，多空雙方力道再度回到均衡，但因成交量不足，指數來到17,500點時，較不易見到連續單日大漲，上周五（3日）的交易日就是如此現象，但下彎月線已逐漸走緩，且近半年線位置，預期17,000～17,100點將有不弱支撐，空手者不急追價，可待拉回逢低進場。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意