台股9月持續高檔震盪，短線上沖下洗、漲跌百點似成常態，專家指出，因成交量能不濟，上攻有難度，值此之際，法人報告也多點出殖利率會是近期的選股方向，尤其2021年企業獲利普遍出色，放眼2022年股利，預估也不會讓股東失望、或能更上一層樓。

法人9月來便開始布局包括京元電子（2449）、達方（8163）等殖利率逾4％，且今年來營收年增者，攻守兼備，值得留意。

統一投顧觀察，加權指數短線急彈至前波起跌點附近，但成交量並未明顯放大，不易化解上檔套牢賣壓，加上台灣經濟數據成長動能放緩，科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，預期指數將陷入震盪整理，選股以高殖利率概念股為主。

第一金投顧也表示，台股連日反彈，整體量能並未放大，但預期萬七仍有較強支撐，等待機會再上攻。時序進入電子旺季，上市櫃公司8月份營收陸續公告，預期資金持續回流電子，以下半年、2022年持續成長者為尤，選股上由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，唯須嚴控持股水位與風險。

以殖利率在4％以上、2021年來營收維持年增，搭配法人9月以來買超等為篩選條件，有包括國泰金、永豐金、京元電子、台泥、矽格、達方、中美晶、廣運、京城銀、頎邦、國產、豐興、泰鼎-KY、遠傳、聯成等入列，法人9月來買超2,031～27,434張不等。

值得一提的是，頎邦3日宣布與晶圓代工廠聯電將透過換股，深化上下游合作。交易完成後，聯電將持股頎邦約9％、成為最大單一股東，雙方也將攜手進攻第三代半導體領域。

(時報資訊)

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