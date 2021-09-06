美國暫時不會縮減購債，市場資金仍充沛，台灣晶圓代工雙雄吹響台股9月行情多頭號角，資金有望從半導體類股，擴散到其他未漲到的族群，法人篩選貿聯-KY（3665）等16檔資金擴散效應概念股，後市有看頭。

法人篩選資金擴散效應概念股，可分為五大類，分別為電動車及汽車、解封及五倍券受惠概念、原物料、遊戲及晶圓代工，包括貿聯-KY、智伸科、康普、美食-KY、王品、美利達、中鋼、中鴻、大成鋼、台聚、亞聚、宇峻、鈊象、智冠、聯電、台積電，主要理由是在資金擴散效應下，成長股及題材股有望輪動。

第一金投顧董事長陳奕光認為，觀察美股月線走勢，已連續漲七個月，過往美股9月平均跌1％，與美股連動性高的台股表現平平，預期今年9月台股將呈狹幅震盪走勢，在萬七及17,650點之間狹幅震盪，月線17,100點以下可以短線買進。

陳奕光認為，美國聯準會升息三部曲，將是先縮債，預期時間是聯準會11月4日或12月中旬的會議，在其中一次會宣布縮債，然後是明年中升息，明年底縮表，資金拐點將在明年中，屆時投資人要更小心謹慎，升息加上縮表的殺傷力大。

在選股方向，他看好還沒有跟上漲勢，但有機會落後補漲的族群，包括解封及五倍券概念股，即食衣住行育樂等相關概念，如美食、王品、巨大、美利達、華固、興富發。

他指出，餐飲業在這一波疫情期間，業績衰退了50％，9月起受惠五倍券的發行，餐飲業有望出現報復性消費力道及落後補漲的波段行情。

今明年成長題材電動車及汽車，如貿聯-KY、智伸科、中碳。各國政府基建政策帶動鋼市需求的鋼鐵股，如中鋼、中鴻、大成鋼、新光鋼，以及受惠印度及中國大陸回補庫存的塑化股的亞聚、台聚皆可留意。

兆豐投顧董事長李秀利分析，晶圓雙雄領軍上漲，3日台股加權指數開高走高，終場量增收長紅，台股已站回各天期均線，後續在投信季底作帳、蘋果新機上市等消息帶動下，指數有向上攻堅的機會，可關注晶圓雙雄的續航力，產業權值股也可能成為外資回補標的。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，指數盤堅類股良性輪動，量價背離氣氛，反有利題材股與成長股表現，建議投資人指數在月線之上可維持偏多態度，擇股區間操作。

(時報資訊)

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