晶圓代工、封測產能將一路滿到2022年下半年的效應之下，成熟製程生產的微控制器（MCU）產品也一路看缺到2022年。供應鏈指出，全球IDM大廠交期延長到半年以上情況下，使MCU訂單大幅流轉至台灣，目前台灣MCU廠2022年上半年接單已經逼近滿載，且隨著缺貨效應延續，屆時將有機會持續逐季調漲報價。

法人預期，新唐（4919）、凌通（4952）、松翰（5471）及盛群（6202）等MCU概念股將有機會持續搭上這波MCU熱潮，營運一路旺到2022年。

由於車用MCU市場同步面臨缺貨問題，法人指出，新唐目前在車用MCU市場亦有所斬獲，且在併入松下半導體廠房後，更有望加速新唐在車用市場的布局。

在IDM大廠產能供給不足，加上晶圓代工、封測產能滿載效應下，使MCU有望一路缺到2022年下半年。因此法人看好，台灣MCU廠2022年上半年接單已經逼近滿載，且後續晶圓代工、封測可望持續調漲報價情況，新唐、凌通、松翰及盛群等MCU廠將可望持續搭上這波MCU缺貨漲價商機。

值得注意的是，法人表示，盛群在MCU市場已經成功打入美系、歐系等消費性市場，接單動能不僅延續到2022年上半年，目前2022年下半年亦有接獲訂單，且客戶願意接受漲價幅度高，因此代表盛群後續營運仍有機會持續成長。

(時報資訊)

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