5G時代來臨，終端產品規格升級，PCB載板層數及用料上提升，帶動上游銅箔基板（CCL）業者在高頻高速產品出貨暢旺，加上傳統電子旺季需求推升下，台光電（2383）、聯茂（6213）8月營收皆創下單月歷史新高。

台光電8月營收36.8億元、月增3.56％、年增42.2％，累計前8月營收達248億元、年增45.3％，為歷年同期新高。受惠於美系客戶新品拉旺季到來，以及今年產能規模增加，加上產品組合及產品售價優於過往，帶動台光電今年來業績成長顯著。

法人表示，CCL產能供不應求和因應原物料成本上漲的報價調整，基本上在上半年都已經陸續反映，台光電營收、獲利也因此有明顯成長，但最主要成長動能，還是產品組合的大幅優化。除了手機、筆電、平板等產品的HDI需求保持暢旺外，來自伺服器新平台的貢獻拉升最為關鍵，看好第三季Whitley平台持續放量，同時美系客戶新機問世，樂觀看待台光電第三季營運再創新高可期。

台光電表示，隨著各國環保意識強化，基礎建設網通類產品的環保基材、無鹵素材料，需求大幅成長，包括伺服器、交換器等，而台光電憑藉全球第一無鹵環保材料及HDI優異的產品特性，在Whitley市占率較前一代成長，看好第三季出貨力道會比第二季更為強勁，目標2021全年營運再締新猷。

聯茂8月營收31.67億元、月增7.28％、年增60.57％，受惠於江西新廠產能的加入，聯茂單月營收首次突破30億元關卡，創下歷史新高，累計前8月營收達216.71億元、年增26.1％，續創歷年同期新高。

聯茂先前指出，四大產品線包括網通、手機／平板、消費性電子、車用等，今年都有看到不錯的成長動能，尤其網通基礎建設類產品和車用電子最為強勁。其中，伺服器隨著兩大CPU推出伺服器新平台，需求逐漸顯現帶動下，相關高頻高速材料今年來出貨保持強勁。

展望下半年，聯茂看好伺服器力道不減，以及後疫情時代5G基建商機如基地台需求有望復甦，此外，汽車走向電子化和電動車加速成長的趨勢，帶動車用電子需求大幅成長，加上消費性電子傳統旺季到來，多項動能挹注下，對於下半年營運正面看待。

(時報資訊)

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