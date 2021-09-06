艾達颶風重創美國運輸系統，打亂農作物、化工、電腦晶片等貨物運輸路線，尤指艾達登陸的墨西哥灣沿岸，穀物出口占美國穀物出口高達六成，沿岸出口裝卸設備遭颶風毀損，大陸等大買家轉向巴西等地採購，增加大西洋區域散裝船需求，會不會推升租金水位受關注。

艾達凸顯氣候變遷，成為全球物流供應鏈營運新變數。此前，歐洲水患、大陸颱風，造成港口、陸運受阻，加上疫情反覆，加劇貨櫃、散裝船運塞港壅堵、缺船缺艙，運價易漲難跌。

國內散裝船商裕民、慧洋表示，艾達毀損美國港口、陸運，短期造成穀物出口量變少、運輸時間拉長，散裝船運市場將透過調節全球航線與船舶因應。至於整體影響程度，要視電力搶救、港口重建速度而定，因為接下來10月將是美國穀物傳統出口旺季。

艾達從墨西哥灣沿岸地區登陸美國，一路北上美國東北部，沿路港口、鐵路和道路交通都受到嚴重影響，綜合外電報導，紐奧良暫停國際機場貨運、貨櫃碼頭、散貨運輸業務，當地農產品交易商停止出口業務。北美最大鐵路營運商聯合太平洋通知，位於路易斯安那州埃文戴爾的聯運碼頭暫停營運。

據黃豆運輸聯盟統計，密西西比河下游是美國最大黃豆、玉米出口地區，占美國出口量逾半數。全球最大糧商嘉吉（Cargill）表示，嘉吉位於路易斯安那州的穀物出口裝卸設備受到艾達嚴重毀損，將影響穀物出口。

另一大糧商邦吉位於路易斯安那州的出口碼頭及油籽加工廠初步並未發現嚴重損壞，但電力供應恢復時間未知。

隨著颶風造成重要港口設施關閉，大陸等大買家轉向巴西等地採購，大陸黃豆買家10月開始將一些訂單轉向巴西。美企CHS Global Grain & Processing表示，艾達造成斷電，部分出口船期將推遲至下個月，預估港口碼頭電力恢復最快需要二～四周時間。

至於艾達對化工業影響程度難估算，迫使墨西哥灣石油和天然氣生產中斷，約占美國石油產量17％，煉油廠生產的原物料用在化工產品生產，化工業製造品也可能漲價。

上周受到大陸限鋼、美國颶風影響，散裝船市行情震盪整理，BDI指數3日下跌57點至3,944點，跌破4,000點關卡，海岬型船BCI日租下跌760美元至46,647美元，巴拿馬型船BPI、輕便型船BSI日租下跌逾400美元，分別來到32,445、36,832美元。

(時報資訊)

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