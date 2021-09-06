美國啟動1.2兆美元基建案，加上疫情解封經濟復甦，台灣今年銷美的鍍鋅、烤漆及冷軋鋼捲等產品數量有增加的趨勢，業者認為，只要美國能盡快取消25％進口關稅，則預期鍍面大廠燁輝、盛餘及裕鐵等相關鋼廠可望受惠。

對於美方課徵進口關稅舉動，中鋼董事長、也是台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，伴隨台美加強交流後，目前這項關稅已列入台美經貿的談判議題，未來只要有機會談判，大家應往正向去思考，相信雙方的關係可以逐漸改善，將有助於台美鋼鐵貿易的往來。

翁朝棟指出，目前美國疫情緩和、經濟復甦，且積極推動各項基礎建設，鋼材需求大，甚至供不應求，導致其鋼價為全世界最高，尤其美國一年的鋼品進口量接近3,000萬公噸，像燁輝和裕鐵的鍍鋅產品，即使有25％的關稅，但只要有利潤，照樣銷到美國市場。

根據台灣鋼鐵公會統計，隨著美國的經濟復甦與需求大，台灣今年銷往美國的鍍鋅、烤漆及冷軋鋼品有較去年增加的趨勢，其中鍍鋅產品，累計前七個月銷量達到2.24萬公噸，較去年銷量1.13萬公噸，增加近一倍左右，但此銷量，若與美國課徵關稅前的年銷量達到60多萬公噸，仍有很大差距。

對此，燁輝表示，只要美方能儘快取消25％關稅，就很有機會拓展銷量；盛餘說，目前產品暫無銷美，但有在規畫。

除鍍面廠商外，越南河靜鋼表示，現在熱軋產品也有銷到美國市場，單月達1萬多公噸，且目前售價是所有銷售地區最好的。另大成鋼目前鋁板捲單月銷量達3萬公噸左右，不銹鋼板捲單月銷量也達到1.5～1.6萬公噸左右。

(時報資訊)

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