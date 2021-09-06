近來美國大力推動1.2兆美元基礎建設，鋼材需求大增，反觀大陸為達成碳中和目標與舉辦冬奧正推行環保減產與限制鋼材出口，掀起新版的中美貿易大戰，台資鋼廠受惠。

中鋼董事長翁朝棟表示，美國積極推動1.2兆基礎建設，就是不希望經濟成長力道被大陸超越，且美國也將會協助盟邦推動經濟復甦，以帶動全球經濟發展，預期鋼材需求暢旺。

據調查，美國一年鋼材表面消費量約8,000萬～1億公噸，進口量約占35～40％，其中大陸2015年出口美國的鋼鐵數量約180萬公噸，占當年美國整體進口量4.5％，2016～2018年因大陸多項鋼材被美國提高反傾銷和反補貼，以致輸美下滑；2018年美國實施232關稅後、出口量進一步萎縮，至2019及2020年分別降至只有39萬噸及31萬公噸，降為1.1％，部分受疫情影響。

對於大陸因應冬季奧運限產，翁朝棟認為，大陸為了明年初舉辦冬奧，下半年必須減產6,100萬公噸粗鋼，為此多鼓勵其鋼廠使用本國礦產，但如果大陸要生產高級鋼品包括汽車、家電及電動車等，仍必須進口澳洲鐵礦，預期需求量仍大，加上歐洲與印度基建，及大陸、歐洲的洪災後重建需求，全球鋼材供需暢旺。

中鋼執行副總黃建智也表示，大陸碳中和與冬奧之所以強力壓制鋼廠減產，是為與美國、歐盟爭奪未來氣候變遷的話語權，也為彰顯其成為大國的態度，因主導話語權除可制定國際遊戲規則外，也有利創造出新的產業，如電動車、乾淨電力、儲能設施等，將有利其自身產業轉型。且在大陸內外雙循環的政策下，鋼材出口不被鼓勵，將以自產自銷為政策，以致國際鋼材貿易中的大陸進口來源將少掉很多。

黃建智分析，美國鋼廠到8月中的年平均粗鋼產能利用率約80％，較去年同期67％、高出約13％，約為2019水準，但隨著今年用鋼需求增加，估算應該至少還有5～10％的供應成長空間。

且美國鋼價目前為世界最高，除25％關稅限制、鋼廠產量未完全開出或刻意不開出、及海外進口不易等原因外，物流成本因疫情擾動造成人工和運價上漲也是一項主因。

因此，對於美國1.2兆美元的基建案，建材相關的台灣單軋廠與中鋼越南CSVC的鍍鋅料將可直接受益；且基建內容中也包含電動車相關基礎建設，中鋼供應電動車馬達用的薄頂規電磁鋼片將是受惠主力。另台灣扣件業相關出口，預期也將有大面積受惠的機會；此外，河靜鋼、大成鋼等台資廠商亦都是受惠鋼廠。

(時報資訊)

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