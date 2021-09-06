資安服務商安碁資訊（6690）今年以來受惠來自於政府單位、金融產業等專案挹注，上半年交出營收、獲利雙增的表現，近期並在OT工控系統資安服務接連取得新專案，推助其擴大在關鍵基礎設施產業的服務量能，亦帶動其下半年營運持續增溫。

安碁資訊自結8月營收0.62億元，較7月回升4.72％，年增5.22％。累計今年至8月為止，合計營收達5.06億元，較去年同期增長9.95％，為其IPO以來同期新高。

第二季後，受到國內疫情急遽升溫影響，客戶執行專案驗收的時程向後遞延，也使得安碁資訊7月的營收動能明顯回檔。預期隨著後續專案驗收逐步挹注業績下，安碁資訊第三季中下旬到第四季營收動能將再轉強，帶動其下半年營運動能較上半年增溫。

今年除了持穩在政府相關單位取得專案，安碁資訊也積極擴大在油水電等關鍵碁礎設施領域的服務量能，近期並分別取得民營能源發電，及港口管理業者的工控OT資安服務專案。

安碁資訊表示，近兩年陸續在水資源和能源產業進行OT資安健診工作，透過來自於廠區同仁的回饋，累積不少檢測經驗，亦持續優化最適化的工控領域檢測內容。此回取得新的工控OT資安專案服務後，將能擴大其他關鍵基礎設施領域範圍，結合能源和水資源產業OT資安健診執行的經驗，讓未來工業控制系統資安健診檢測範圍更加完備，強化產業在工控系統資安的防護力。

此外，除進行現有的OT專案，安碁資訊並已著手部署OT SOC監控服務，未來也將納入7x24的嚴密監控。另既有的OT檢測、OT資安健診及OT顧問服務，亦會陸續推廣至工業自動化的各產業領域，結盟場域的防火牆、阻斷式攻擊等設備廠商，擴大工控系統安全維運的服務範圍，以挹注更多營運動能。

(時報資訊)

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