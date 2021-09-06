TWS耳機龍頭蘋果銷量失速下墜，市調機構Caanalys資料顯示，AirPods第二季出貨量年減25.7％，是蘋果首度出現年增率負成長，並拖累TWS耳機第二季出貨量年增率僅有6.4％，繳出三年來最差成績單。相較之下，三星TWS耳機第二季出貨量年增率高達40.5％，主打年輕潮牌的Skullcandy年增率更高達285.4％，以410萬台躋身第四名。

蘋果在2016年底推出AirPods後，不僅即刻搶下全球TWS耳機出貨量龍頭，更打開TWS耳機的市場需求，也讓每一季全球TWS耳機出貨量都有雙位數、甚至是三位數年增率的強勁成長，然而AirPods Pro與新款AirPods銷量從去年下半年起步上高原期，今年初開始盛極而衰，第二季蘋果TWS耳機銷量則更進一步下滑，第二季全球TWS耳機市場成長性也因為蘋果之故而顯得步履蹣跚。

根據Canalys數據顯示，第二季全球TWS耳機出貨量為5,330萬台，仍比去年同期增長6.4％，年增率創下三年以來最低點，而造成全球TWS耳機市場成長性不佳的原因之一，就是蘋果TWS耳機第二季出貨量比去年同期少了500多萬台、相當於大減25.7％，是蘋果推出AirPods以來出貨量首度出現負成長，第二季出貨量僅有1,500萬台。

在出貨量成長率繳出負數、遠遠低於市場平均值下，蘋果第二季TWS耳機市占率下滑至25.7％，蘋果第一次市占率不到三成，並比去年同期市占率38％明顯下滑超過12個百分點。

Canalys預期，蘋果可望在下半年推出新款AirPods，應該能重新帶起自身銷售量與整體市場規模，然而AirPods在iOS與MacOS設備上的搭載率越來越高，將會是蘋果在TWS市占率成長性的隱憂。

蘋果因為現有產品銷量盛極而衰、競爭對手推出高CP值產品而慘兮兮，其他品牌第二季多有所成長，第二名的小米、第三名的三星，第二季出貨量分別為530萬台、520萬台，市占率分別為9.1％、8.8％，不過，小米TWS耳機出貨量年增率僅有為5.7％，三星年增率卻高達40.5％，顯示過去一年來三星密集推出多款TWS耳機策略奏效，專攻年輕人市場的Skullcandy，第二季年增率更高達285.4％，帶動出貨量來到410萬台，以市占率7％躋身第四名。

(時報資訊)

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