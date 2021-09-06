有線電視剪線潮持續發酵，NCC最新公告國內有線電視系統台最新收視戶，截至第二季為止，整體有線電視收視戶衰退至479.7萬戶，正式跌破480萬戶，相較第一季季底的483.36萬戶，一個季度流失近366萬戶，累計上半年合計流失了7萬多用戶，流失率1.4％左右。

業者分析認為，主要與消費者選擇收視的平台改變有很大關係，OTT影音服務興起，帶動OTT收視族群增加，近四年來用戶估約成長7％左右。除此，整合節目內容的安博等電視盒子受到消費者青睞，尤其非法電視盒子猖獗，更是造成有線電視退租數量增加，成為有線電視剪線潮不可忽略的一股惡勢力。

有線電視收視戶在2017年數位紅利推波助瀾下，達到全年524.8萬收視戶的盛況，當時約占家庭戶普及率60.75％，但今年第一季已衰退至483.3萬收視戶，第二季進一步跌破480萬來到479.7萬戶，占家庭戶普及率亦下降至53.56％。

以集團用戶數來看，中嘉12家系統台截至第二季收視戶107.3萬戶、市占22.37％，凱擘12家系統台收視戶97.1萬、市占20.24％，台灣寬頻4家系統台收視戶合計64.7萬、市占13.49％，台固媒體52.6萬、市占10.97％，台數科44.97萬用戶、市占9.38％。25家獨立系統台合計收視戶約113萬。

整體眼球收視版塊持續挪移中，目前主要收視平台，仍以有線電視市占最高、其次是MOD目前擁有207萬用戶數，OTT及電視盒子的用戶數持續增加中，而使用電視盒子的收視戶中，非官方統計高達40％使用非法電視盒，成為有線電視用戶數近年逐季衰退最主要的原因。

(時報資訊)

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