電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）日前公布「2020年企業社會責任報告書」，領先國內網通業界，以世界級的標準自我鞭策，採用ISAE 3000獨立有限確信，提高報告書的透明度與準確性。同時，透過利害關係者議和，鑑別重大關注主題，中磊積極回應聯合國永續發展目標（SDGs），在焦點議題上採取行動，展開「性別平等」、「職業安全環境」、「減碳節能」、以及「永續供應鏈」等四大目標。

疫情改變全球經濟活動，面對外在環境的快速變化，中磊除專注本業外，亦積極接軌國際ESG趨勢。2021年中磊榮獲國際財經媒體《亞洲金融》雜誌（FinanceAsia）頒發之「最佳公司治理」及「最佳環境永續」，為網通唯一獲獎之企業，也是公司連續五年榮獲該獎項。近年中磊陸續榮獲：《亞元雜誌》Asiamoney之「最佳小型公司」、「最佳科技企業-硬體」；《機構投資人雜誌》Institutional Investor亞太區科技硬體業「最受尊崇企業」、「最佳執行長」及「最佳投資關係」等多項殊榮，顯示中磊在穩健經營及永續發展實踐等方面深獲肯定，為產業典範。

中磊總經理王煒表示，中磊秉持永續經營理念，專注於公司治理、營運績效及永續發展等面向，透過堅實的管理機制，以實際行動落實ESG，積極履行企業社會責任。

中磊自2017年以來，至今四年，依據全球報告倡議組織（GRI）最新標準撰寫企業社會責任報告書，通過業界最高標準之第三方認證，揭露公司的永續數據及成果。中磊自2020年起並將環境、社會與治理的ESG議題整合於企業的營運發展、管理流程之中，2020年的報告書中，提出中磊持續關注性別平權，2020年男性員工比例為56％，女性員工比例為44％，性別比例均衡高於科技業界標準，同時育嬰留停的女性同仁回任後，100％繼續留任，顯現公司致力提供職涯潛能發展對等之工作環境。

在因應氣候變遷及降低營運衝擊上，中磊亦積極推動環境目標管理，兩岸生產基地之用電及用水密集度逐年降低。即使在疫情的影響下，中磊仍以全球化的布局，提供完整且迅速的科技創新服務，2020年度客戶滿意度達九成以上，贏得全球客戶一致信任。

未來中磊將持續推動企業永續發展的目標，致力成為企業公民典範。展現國際企業格局，與社會共創共享永續價值。

(時報資訊)

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