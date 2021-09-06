為加速推動下世代低軌道衛星產業發展，交通部及NCC除了規畫最快2022年釋出第一階段低軌道／同步衛星頻譜執照之外，為協助本土企業提前卡位衛星通信供應鏈商機及市占版圖，交通部在最新公布的「無線電頻率供應計畫」修正草案，亦規畫釋出五個頻段做為衛星通信創新實驗頻譜，並將大部分實驗頻譜納入中期低軌／同步衛星頻譜執照釋出的範圍，鼓勵產業及新創業者開發各項與低軌道／同步衛星通信相關的創新應用服務。

全球科技大廠近年相繼投入低軌道衛星產業，目前並以特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX推動的星鏈計畫（Starlink）最積極，而蘋果公司即將發表的iPhone新機亦傳出將支援低軌道衛星通訊、合作廠商傳為Globalstar，加上Amazon旗下Kuiper System發展的Kuiper Project等，將帶動全球低軌道衛星通信產業加速發展。

台灣在2020年年初首次釋出5G頻譜執照，第二波5G頻譜何時釋出、以及釋出哪些頻譜目前都尚未明朗，在此之前，交通部已提前規畫被視為6G發展主要技術之一的低軌道衛星頻譜執照，凸顯台灣對於6G產業超前部署的決心。

交通部除了將原本規畫作為Beyond 5G創新實驗網路使用的27.5～27.9GHz頻譜調整為第一波衛星通信頻譜執照釋出範圍，同時新增10.7～12.7、14～14.5、17.7～20.2、29.5～30GHz，合計共五頻段列入第一階段低軌道／同步衛星頻譜執照，已釋出作為5G頻段使用的27.9～29.5GHz，亦開放新申請設置衛星通信使用者，與既有行動寬頻業者協商後，可做為共同發展低軌道衛星頻段使用。

另外，參考國際上低軌／非同步衛星通信未來將朝向高頻發展，國際主要業者已提出新一代衛星通信使用規劃，為協助台灣衛星通信技術研發與產業發展，交通部亦規畫開放37.5～42.5、47.2～50.2、50.4～52.4、71～76、81～86GHz等做為衛星通信創新實驗頻譜，上述五個頻段加上12.75～13.25GHz，亦規畫為中期釋出低軌道/同步衛星頻譜的候選頻段。

目前衛星通訊主要用於既有行動、海纜通訊的延伸及備援，最常運用於偏遠地區網路、軍用、航海、緊急通訊、及科學勘探，交通部希望透過釋出低軌／同步衛星的實驗頻譜，讓本土廠商儘早開發各項應用服務，以搭上這波全球發展低軌道衛星的熱潮及商機。

(時報資訊)