緯穎科技（6669）為因應客戶搶進亞太市場、建置資料中心需求，將於馬來西亞購地興建第一座自有廠房。近日亦已砸下約4.48億元，取得位於馬來西亞柔佛州士乃工業園區內的兩筆工業土地，預計新廠於明年年底前完工、2023年初正式啟用。

由於近期疫情在東南亞地區又再升溫，緯穎直至第二季底、第三季初，都還在進行購地合約談判、實地勘察、項目規畫、執照申請等程序，現取得合計逾3.83餘萬坪的工業土地後，預計最快第四季就將陸續動工，而原訂於明年第三季完工的時程，也因疫情將延至明年年底前完工。

目前緯穎在亞太的組裝業務仍以中國地區為主，近年全球四大雲端服務業者包括谷歌、臉書、微軟及亞馬遜等，紛紛選擇落腳新加坡、馬來西亞及印尼等地，建置其亞太區資料中心，緯穎也看好馬來西亞柔佛距離邊境車程短，往新加坡、印度及澳洲等地出貨相對便利，預期2023年上半年正式啟用、並逐步放量後，為客戶在亞太區的供貨量能也將逐步放大。

緯穎執行長洪麗甯先前指出，今年馬來西亞新廠的支出尚有限，預期全年度整體資本支出的規模仍將維持在10億元左右。另一方面，目前緯穎除針對臺灣南科廠及墨西哥廠的擴產，後續母集團緯創位於新竹湖口廠也將有產能支應。

考量主力客戶皆為美系雲端服務商，緯穎近年也持續加快製造去中化的步調。洪麗甯表示，目前新品的導入已轉以南科廠為主力，未來SMT板接業務也將陸續集中往南科及墨西哥廠。其中，南科廠預計於明年底時，產能就能擴大至目前的兩倍，屆時緯穎的中國產能與非中產能，比重就將翻轉為4：6。

至於現階段緯穎在中國的組裝產能，除了作為新廠及非中產能擴建之際的過渡期外，緯穎在當地的業務預計將縮減到僅剩交貨予客戶在中國的資料中心。

展望下半年，緯穎預期在供應鏈料件缺口仍達10％以上，第三季並有轉趨嚴峻的挑戰，將以致力於出貨最大化、以成就最大業績表現，力保營運穩定及彈性為主。

法人預期，緯穎出貨動能雖將受限、致單季營收回檔，不過毛利率及營益率仍皆能維穩不低於上半年的水準，獲利並可望微幅季增，稅後每股盈餘有優於第二季的13.5元表現，全年營運並將在第四季衝上高峰，挑戰營收突破600億、每股盈餘超過18元以上的創高紀錄。

(時報資訊)

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