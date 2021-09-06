亞洲企業商會2日舉辦「2021年亞洲企業社會責任獎（AREA）」線上頒獎，富邦金控董事長蔡明興獲「負責任企業領袖獎（Responsible Business Leadership）」，為台灣唯一獲獎的金融保險業領袖。

富邦金控子公司富邦人壽於疫情期間極投入社會關懷防疫作為，推出全台首張法定傳染病定期健康保險，強化國人健康保障，連續兩年蟬聯「健康衛生推廣獎（Health Promotion）」。

蔡明興表示，富邦金控胸懷社會共好，致力推動永續經營，為世界打造更美好的明天。率先同業於2015年底成立「公司治理及永續委員會」推展永續願景工程。今年適逢集團60年，除了揭示全新品牌理念「正向力量 成就可能」，更進一步擘劃了2025年永續願景藍圖，聚焦四大ESG策略「低碳、數位、激勵、影響」，結合金融業核心職能，持續打造領航金融界的正向力量。

全球進入氣候緊急狀態，蔡明興認為，「低碳」是首要任務，期望發揮金融業的正向影響力，引領產業「Run for Green奔向綠色」。同時，富邦金控也不遺餘力投入社會公益，今年上半年台灣新冠肺炎疫情緊張，富邦金控善盡企業所能，迅速且即時提供協助。截至目前，富邦金控(含子公司)及基金會已累計捐贈地方政府及第一線醫療院所抗疫及採購疫苗經費約2.4億元，富邦集團累計捐助抗疫基金及物資近4億元。

「健康」是人類生存的最基本需求，也是提升福祉的重要核心。富邦人壽積極呼應聯合國永續發展目標，運用核心職能，體現保險商品保障本質並善盡企業社會責任。在疫情嚴峻與氣候災難衝擊下，更凸顯企業永續經營，與社會、環境共存共榮的重要性。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，獲獎是肯定更是責任的延續，面對諸多的永續發展挑戰，企業更加需要前瞻的觀點與紮實的行動，才能在推動產業與經濟成長的同時，兼顧對社會的責任、對環境的友善與利害關係人權益，持續尋求突破與創新。

(時報資訊)

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