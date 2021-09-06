中央銀行副總裁陳南光又開金口，指「消失的通膨」愈來愈明顯，即使許多短暫因素沒有對通膨持續形成壓力，數十年來維持物價穩定的長期結構性因素，若是有鬆動跡象，可能會觸發並帶動長期通膨走高。

陳南光投稿台灣銀行家雜誌，指出近年在極度寬鬆貨幣環境下，多數央行修改貨幣政策架構，提高對通膨的容忍度，已削弱央行抗通膨的公信力，恐動搖民眾長期以來穩定的通膨預期定錨。

陳南光的投稿命題「消失的通膨」，刊登在9月出刊的台灣銀行家雜誌，但他在文章中也特別強調，該文「謹代表個人意見，與服務單位無關」。

陳南光指出，抑制通膨的長期結構性因素已然鬆動，但是全世界同時面臨的新情勢中，有五大現象可能會觸發通膨大幅上揚，包括去全球化與供應鏈重組；人口老化與勞動力短缺；政府債務貨幣化；通膨與通膨預期逐步升溫；央行抗通膨公信力消失中。這五大現象，台灣也身在其中，不僅躲不開、更需要積極因應。

「當產出與通膨之間的抵換關係已經減弱，對於貨幣政策的影響是什麼？」這是陳南光提出許多問題之一。他指出，由於通膨率對於失業率變動的敏感度下降，當政府採取擴張型貨幣或財政政策推升總需求，增加產出以降低失業率時，不必付出太高通膨率上升的代價，這聽來似乎是好消息，但過去的資料（尤其是日本以及歐元區）顯示，當一個經濟社會長期處在低通膨的情況下，通常是經濟體質虛弱的現象，而且會有相當高的機率落入通貨緊縮，即低於期望水準的通膨會導致人們往下修正通膨預期，進而帶動實際通膨率進一步下滑。

他進而指出，低通膨與通膨預期之間的動態循環一旦出現，就不易逆轉。而且預期通膨下修會直接帶動名目利率水準降低，這將會壓縮央行進一步降息以支持經濟復甦的空間，削弱貨幣政策穩定經濟的能力。

(時報資訊)