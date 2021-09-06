大陸8月30日推出未成年只能在假日每天玩一小時遊戲新規，這項規定公布後第一個周末，許多青少年在規定時間內湧入各遊戲伺服器，大陸知名手遊「王者榮耀」伺服器9月4日晚上還因此崩潰，直到當日晚間9時規定時間結束，都還無法進入遊戲，引發玩家熱議。

綜合陸港媒體報導，「王者榮耀」是騰訊第一款5v5（系統隨機配對兩組人員5對5對戰）的團隊競技遊戲、多人線上戰鬥競技場手遊（MOBA）大作，常踞全球手遊暢銷榜冠軍寶座。3月數據顯示，該遊戲在全球App Store和Google Play吸金2.57億美元，年增63％，來自大陸App Store的收入占96.3％。

早在6月1日，大陸新修訂的未成年人保護法實施，規定每日晚間10時至次日上午8時不得向未成年人提供網路遊戲服務。

大陸國家新聞出版署8月30日通知指出，為防止青少年沉迷網路遊戲，所有網遊供應商只能在每周五至周日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務。通知又要求，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，違者依法嚴懲。

為了因應新規，「王者榮耀」、「原神」、「明日方舟」等大陸當紅網路遊戲紛紛宣布，升級防沉迷措施。8月31日，「王者榮耀」官網公告指出，在遊戲時長限制方面，未成年用戶僅可在周五至周日和法定假日的晚間8時至9時進行遊戲，而未滿12歲的用戶無法進行遊戲儲值。

「王者榮耀」4日遭遇大當機後，4日晚間9時58分發表道歉聲明指出，問題已經處理完成，逐步恢復，會補償玩家損失。此事件4日晚間還因此登上微博熱門話題。

(時報資訊)