大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板）最新數據顯示，截至3日收盤，2021年以來新三板掛牌公司累計成交金額達到人民幣（下同）1,010億元，突破千億元大關。另一方面，基金經理分析，京交所設立有利券商，建議中長期布局。

綜合陸媒報導，截至9月3日，新三板掛牌公司總計7,299家。上周（8月30日至9月3日）新三板掛牌公司成交額為79.33億元，較前一周上漲近九成。在指數方面，三板兩大指數上周全面收紅，截至3日收盤，三板成指收漲2.69％至1,020.18點，三板做市指數收漲6.49％至1,169.17點。

大陸國家主席習近平2日宣布，將新設北京證券交易所（京交所）。大陸證監會隨後說明，京交所的上市公司將由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與京交所「層層遞進」的市場結構。

大陸正積極推動設立京交所，根據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為3日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司為股東。京交所5日也針對上市規則、交易規則和會員管理規則公開徵求意見。

新浪財經報導，針對京交所設立對市場的影響，南方證券ETF基金經理孫偉日前分析，京交所的設立，有利於券商類股。券商的投行業務、券商經紀以及兩融業務等都會受到直接利多。而且京交所設立，說明大陸資本市場改革在往前推進，這也是對券商類股的長期利多。

孫偉指出，從頂層來看，大陸政府對資本市場的支援程度越來越高。中期來看，財富管理在券商未來增長的占比愈來愈高，成為推動券商類股的重要邏輯。同時目前券商的估值為1.8倍，低於歷史平均估值，而且估值和目前業績出現背離。所以目前券商適合中長期投資。

至於哪些券商受益最多？孫偉認為，這要看券商在新三板的競爭格局。從存量上看，新三板儲備項目數量豐富的券商，可以從京交所的設立中受益最多。從增量上看，綜合實力強的券商能較快跟上市場節奏，獲得發展。

(時報資訊)