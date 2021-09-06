大陸高層再對粵港澳大灣區推出重要政策。新華社報導，中共中央、國務院5日公布「橫琴粵澳深度合作區建設總體方案」（下稱方案），確立橫琴粵澳深度合作區的四大戰略定位，包括促進澳門經濟適度多元化發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。該方案並制定2024年、2029年、2035年「三步走」目標。

陸媒21世紀經濟報導指出，早在2009年，中共中央和國務院決定開發橫琴，利用橫琴與澳門一水一橋之隔優勢，促進澳門經濟適度多元發展。目前，橫琴擁有澳資企業超過4,300家，註冊資本規模超過人民幣（下同）1,300億元，成為澳門企業在大陸集中度最高的區域。

方案指出，合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里。其中，橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」；橫琴與中華人民共和國關境內其他地區之間設為「二線」。

在發展澳門適度多元新產業方面，方案指出，發展科技研發和高端製造產業。布局建設一批發展急需的科技基礎設施，組織實施國際大科學計劃和大科學工程，高標準建設澳門大學、澳門科技大學等院校的產學研示範基地，構建技術創新與轉化中心，推動合作區打造粵港澳大灣區國際科技創新中心的重要支點。

同時，大力發展機體電路、電子元器件、新材料、新能源、大數據、人工智慧、物聯網、生物醫藥產業。加快構建特色晶片設計、測試和檢測的微電子產業鏈。建設人工智慧協同創新生態，打造互聯網協定第六版（IPv6）應用示範項目、第五代移動通訊（5G）應用示範項目和下一代互聯網產業集群。

金融方面，方案指出，支持在合作區開展跨境人民幣結算業務，鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關投資貿易使用人民幣。

稅收優惠政策方面，方案指出，對合作區符合條件的產業企業減按15％的稅率徵收企業所得稅，將有利於澳門經濟適度多元發展的產業全部納入政策範圍。

(時報資訊)