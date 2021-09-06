中芯國際3日公告，董事長兼執行董事周子學辭去職務，由原首席財務官高永崗擔任代理董事長。除了周子學辭職這個巨大的人事變動，中芯國際近來風波不斷，近期已經有多位高管離職，並出現核心技術人員出走潮。頻繁的人事變動，為中芯國際的運營帶來隱憂。

儘管在全球晶片荒之下，中芯國際的業績前景看俏，但過去一年多來，中芯遭遇「內憂外患」，過得並不平靜。外患部分，美國在2020年12月18日將中芯國際列入實體清單，管制美國技術和產品出口給中芯，由於禁令擴及海外美國技術輸出，包括荷商ASML的極紫外光曝光機等，導致中芯邁向先進製程發展之路受阻。

內憂部分，2020年底台積電老臣蔣尚義回鍋中芯任副董事長，並導致聯席CEO梁孟松不滿提出辭呈，雖最後兩人都留下，但中芯高層的不合已使市場議論紛紛。2021年7月份，中芯公告，核心技術人員吳金剛離職。吳金剛為中芯國際主管技術研發副總裁，他的離職也給公司帶來震撼。值得注意的是，根據中芯的最新財報，在2021年6月30日，中芯國際的研發人員為1,785人，而在2020年同期，中芯的研發人員多達2,419人，等於在一年時間，中芯流失600多位研發人員。

對於中芯國際頻頻流失人才的原因，陸媒將癥結指向薪資結構。騰訊網報導，中芯國際研發人員2021年的薪酬合計達到人民幣（下同）2.6億元，而2020年同期達3.26億元；2020年研發人員的平均薪酬為13.5萬元，而2021年僅12.9萬元，顯示今年整體薪酬大幅下降。中芯國際的薪資待遇在大陸半導體業本來就不高，今年又再次下調，可能是人才流失的關鍵原因。

另一方面，在研發人員變相減薪的同時，中芯國際2021年上半年利潤卻增加近三倍。中芯國際在8月27日公布的半年報顯示，上半年公司獲利達52.41億元，年增278.1％，但在此情況下，中芯國際卻未傳出考慮為基層員工加薪等福利。

相較之下，新任代理董事長高永崗在2020年年薪為671.7萬元，較2019年增加328.49萬元。剛辭職的周子學在2020年年薪為673萬元，較2019年增加216.33萬元。

中芯國際3日公告，將投資570億元在上海新建28奈米晶圓廠。在用人孔急之際，中芯國際如何留住人才、招攬人才，將是該公司接下來的重大挑戰。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意